Hamilelere kritik öneri! Uzman doktordan tavsiye geldi
Gebelik diyabeti son dönemlerde hamileler arasında sıklıkla görülüyor. Konuyla ilgili uzman doktorlardan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Prof. Dr. Cumhur Aydemir'den bebeklerde muhtemel sağlık sorunlarını önlemek için hamilelere kritik bir öneri geldi. İşte detaylar...
Gebelik diyabeti, hamile kadınlarda görülen bir şeker hastalığı olarak biliniyor. Hamilelik sırasında vücutta hormonların değişmesi şeker metabolizmasını da etkiliyor.
Gebelik diyabeti, hamile kadınlarda vücutta yeterli insülin üretilmemesi ya da insülin etkisinin azalması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, hamile kadının vücutta şekerlerin yüksek seviyede tutulmasına neden olur ve bu da bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini etkileyebilir.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Aydemir'den gebelik diyabeti ve hamilelere bu konudaki önerilerle ilgili önemli bir açıklama geldi.
Prof. Dr. Cumhur Aydemir, gebelik diyabetinin bebekler üzerinde etkisi bulunan kronik bir hastalık olduğunu söyledi.