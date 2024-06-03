Hamilelere kritik öneri! Uzman doktordan tavsiye geldi

Gebelik diyabeti, hamile kadınlarda vücutta yeterli insülin üretilmemesi ya da insülin etkisinin azalması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, hamile kadının vücutta şekerlerin yüksek seviyede tutulmasına neden olur ve bu da bebeğin sağlıklı bir şekilde gelişimini etkileyebilir.