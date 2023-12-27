Hastanelik Eden Kestane! Çin İşi Kestane Nasıl Anlaşılır? Tezgahta Sahtecilik
Son günlerde kestaneden kaynaklı yaşanan ciddi zehirlenme vakalarından sonra uzmanlar sahte yani Çin işi kestane konusunda uyardı. Mide ve bağırsak sistemini bozan bu kestaneler nasıl anlaşılır? Çin kestanesi nedir?
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Soğuk havaların vazgeçilmez lezzetlerinden biri de kestane son günlerde felakete neden oluyor. Çünkü kestane çeşitlerinden olan Çin ya daha diğer adıyla at kestanesi denilen besin tüketilmemesi lazım.
Ancak fiyatı daha uygun olduğundan çoğu kişi farkına varmadan bundan tüketerek ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılıyor.
Çin İşi Kestane Nasıl Anlaşılır?
Yerli kestanelerden ayırt edilmesi zor olan ve insan sağlığına zararlı olduğu tespit edilen Çin kestaneleri için Esenler Belediyesi Zabıta ekipleri halk pazarında denetleme yaptı.
Normalde hayvan yemi olarak kullanılan at kestanesi ya da Çin kestanesi denilen bu besin normal kestane ile neredeyse birebir. Ancak gerçek kestane rengi daha koyu ve kaynayınca kabuğu açılır.