Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı
Canan Karatay limondan bile daha fazla C vitamini barındıran kış meyvesini açıkladı. Hem çekirdeği hem de kendisi ayrı ayrı sağlık için birebir. İşte Cana Karatay'ın öve öve bitiremediği sağlıklı kış meyvesi.
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Ayva, kış aylarını vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulundurduğu yüksek orandaki C vitamini ise sağlığımız için şifa deposu oluyor.
Uzmanlar ayvanın, kabızlıktan kalp hastalığına kadar birçok derde deva olduğunu söylüyor. Ayvanın sadece kendisi değil aynı zamanda çekirdeği de sıklıkla kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır.
Kimileri ayvayı sade tüketirken kimileri; reçel, marmelat, tatlı gibi pek çok alternatif ile değerlendirilen ayvalar da lezzeti ile damak çatlatıyor.
Canan Karatay ise ayvayı öve öve bitiremedi. İçerisinde barındırdığı antioksidanlar ile vücudun hastalıklarla baş etmesini kolaylaştıran ayva C vitamini açısından da son derece önemlidir.