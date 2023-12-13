Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı

Canan Karatay limondan bile daha fazla C vitamini barındıran kış meyvesini açıkladı. Hem çekirdeği hem de kendisi ayrı ayrı sağlık için birebir. İşte Cana Karatay'ın öve öve bitiremediği sağlıklı kış meyvesi.

# Prof. Canan Karatay
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Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı - Resim: 1

Ayva, kış aylarını vazgeçilmezi olarak karşımıza çıkıyor. İçinde bulundurduğu yüksek orandaki C vitamini ise sağlığımız için şifa deposu oluyor. 

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Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı - Resim: 2

Uzmanlar ayvanın, kabızlıktan kalp hastalığına kadar birçok derde deva olduğunu söylüyor. Ayvanın sadece kendisi değil aynı zamanda çekirdeği de sıklıkla kozmetik ürünlerinde kullanılmaktadır. 

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Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı - Resim: 3

Kimileri ayvayı sade tüketirken kimileri; reçel, marmelat, tatlı gibi pek çok alternatif ile değerlendirilen ayvalar da lezzeti ile damak çatlatıyor. 

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Hem C Vitamininizi Alın Hem Göbeğinizden Kurtulun! Canan Karatay O Mucizevi Meyvenin Faydalarını Anlattı - Resim: 4

Canan Karatay ise ayvayı öve öve bitiremedi. İçerisinde barındırdığı antioksidanlar ile vücudun hastalıklarla baş etmesini kolaylaştıran ayva C vitamini açısından da son derece önemlidir.

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