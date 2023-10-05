Hem Lezzetli Hem Sağlıklı! Potasyum Deposu Her Lokmanızda Kaslarınız Güçlenecek
Potasyum açısından en zengin besin olarak muz sıklıkla söylense de, aslında daha fazla potasyum içeren besinler bulunuyor. Üstelik oldukça lezzetli olan bu besinleri, günlük atıştırmalık saatlerine dahil edebilir, kolayca tüketebilirsiniz.
Potasyum, vücudun normal kan basıncını korumak, besinleri hücrelere taşımak, kas ve sinir fonksiyonlarını desteklemek için hayati bir mineral ve elektrolittir. Vücudunuzun üretemediği bir kaynak olması sebebiyle mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor.
Orta boy bir muz, bu mineralin günlük ihtiyacının yaklaşık %9'unu içerdiğinden, çoğu kişi potasyum alımını artırmak için muzun ilk tercih edilen yiyecek olduğunu düşünüyor. Ancak muz tek iyi potasyum kaynağı değildir.
Avokado sağlıklı yağlar, K vitamini ve folat yönünden oldukça zengindir. Kabuğu ve çekirdeği olmayan yarım avokado (68 gram) 345 mg potasyum veya günlük ihtiyacınızın %7'sini içerir. Bir avokadonun tamamını yerseniz günlük ihtiyacınızın neredeyse %15'ini tek seferde alabilirsiniz.
Bildiğimiz, beyaz patateslere alternatif olarak tüketilen tatlı patates, potasyum alımını artırmanın en besleyici yöntemlerinden biri. 1 bardak (328 gram) tatlı patates, günlük ihtiyacınızın neredeyse %16'sını karşılayabilir.