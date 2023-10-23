Her Derde Deva Kuruyemiş Kabuğu! Bu Kuruyemişin Bilmediğiniz Birçok Faydası Var!
Birçok hastalık üzerinde şifası olan kuruyemiş kabuğunun etkilerini duyunca şaşıracaksınız? Şifa kaynağı kuruyemiş kabuğunun faydalarını sizin için araştırdık!
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Editör: Selime Albayrak
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Ceviz başlı başına sağlıklı bir besin kaynağıdır. Cevizin iç perdesi yani iç kabuğu oldukça faydalıdır. Birçok hastalığa şifa her derde deva olan ceviz kabuğunun faydalarına gelin birlikte bakalım.
Bağışıklığı güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut direncini korur.
Zayıflamaya yardımcı olur ve enerji verir.
Kanser hastalığını engeller ve kalp sağlığını korur.