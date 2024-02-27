Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!

Hipokrat’a göre en önemli tedavi doğru yiyecekler ve malzemeleri bulmak. Tıbbın babası Hipokrat yüzyıllar önce kuru üzümden nara kadar pek çok şey önermiştir. Evimizde temizlikten yemeğe kadar sıklıkla kullandığımız sirke ise bunlardan bir tanesidir. Ancak sirkenin kendinden çok yapımında oluşan sirke anası daha sağlıklıdır.