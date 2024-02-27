Her derde deva sirke anası nedir? Hipokrat yüzyıllar önce önermiş!
Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat sirkenin önemine yüzyıllar önce değinmiş. Sirke anasıysa sirkeden kat ve kat daha faydalı. Peki nedir bu sirke anası? Nasıl yapılır? İşte detaylar...
Hipokrat’a göre en önemli tedavi doğru yiyecekler ve malzemeleri bulmak. Tıbbın babası Hipokrat yüzyıllar önce kuru üzümden nara kadar pek çok şey önermiştir. Evimizde temizlikten yemeğe kadar sıklıkla kullandığımız sirke ise bunlardan bir tanesidir. Ancak sirkenin kendinden çok yapımında oluşan sirke anası daha sağlıklıdır.
HER DERDE DAVA SİRKE ANASI NEDİR?
Sirke yapımının doğal bir yan ürünüdür ve sirkenin kalitesini artırabilir. Sirke anası, sirkenin fermantasyon sürecinde oluşan jelatinöz, bulanık ve hafif yapışkan yapıdır. irke anasının görünümü ve yapısı, kullanılan ana malzemenin türüne, fermentasyon süresine ve koşullarına bağlı olarak değişebilir.
DOĞAL PROBİYOTİK
Sirke anası, asetik asit bakterileri ve mayalar içerir. Bu mikroorganizmalar probiyotik olarak kabul edilir ve sindirim sisteminin sağlıklı bakteri dengesini destekleyebilir.
BAĞIŞIKLIK DİRENCİNİ ARTIRIR
Probiyotikler bağışıklık sistemi fonksiyonunu artırabilir. Sirke anasının içeriğinde bulunan bu mikroorganizmalar, vücudun hastalıklara karşı direncini artırabilir.