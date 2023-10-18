Her Gün Banyo Yaparsanız Ne Olur?

3. Saçlarınız Daha Hızlı Uzar

Kulağa ne kadar çelişkili gelse de, saçınızı her gün yıkamak, sonunda saçınızın daha donuk ve yağlı görünmesine neden olabilir. Saçınızı her gün yıkadığınızda, hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakasını kaldırmış olursunuz. Cevap olarak gözenekleriniz bu maddeden daha fazla üretmeye başlayacak, saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olacak ve sonunda gözenekleri tıkayacaktır . Bu da saç büyümesini sabote ederek saçınızın en iyi şekilde hissetmesini ve görünmesini engelleyebilir.