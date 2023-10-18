Her Gün Banyo Yaparsanız Ne Olur?
Banyo yapmak insanı gerçekten çok rahatlatan bütün iş yorgunluğunu üstünüzden atabilecek bir olaydır. Kimilerimiz günde bir kez duş alırken kimilerimiz gün içinde iki kere de duş alabilir. Her gün duş alırsanız vücudunuz da ne gibi değişikler meydana gelebileceğini araştırdık.
1. Enfeksiyona Daha Az Maruz Kalacaksınız
Her gün duş almanın daha az duş almaktan daha sağlıklı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Duş alma konusunun aslı ancak gerçekte durum tam tersidir. Sık duş almak ciltteki mikroorganizmaların dengesini bozabilir, cildi daha az korumalı ve enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirebilir. Bağışıklık sistemimizin bakteri ve kir tarafından belirli bir uyarıma ihtiyacı vardır ve çok sık duş almak bağışıklık sistemini ve onun bizi virüslere karşı koruma yeteneğini zayıflatabilir.
2. Kırışıklarınızın Artmasına Neden Olur
Uzun, sıcak duşlar rahatlatıcı olabilir ve cildinizin gıcırtılı bir şekilde temizlenmesine neden olabilir, ancak aynı zamanda erken yaşlanmasına da katkıda bulunabilir. Cildimiz, cildin daha uzun süre dolgun ve genç görünmesini sağlamak için nemi hapseden yağlı bir dış katmanla kaplıdır. Yıkama ve fırçalama bu koruyucu tabakayı kaldırarak cildinizin tahriş olmasına, kırışmasına ve kurumasına neden olabilir.
3. Saçlarınız Daha Hızlı Uzar
Kulağa ne kadar çelişkili gelse de, saçınızı her gün yıkamak, sonunda saçınızın daha donuk ve yağlı görünmesine neden olabilir. Saçınızı her gün yıkadığınızda, hasara karşı koruyucu bir kalkan görevi gören dış sebum tabakasını kaldırmış olursunuz. Cevap olarak gözenekleriniz bu maddeden daha fazla üretmeye başlayacak, saç derinizin kaşınmasına ve tahriş olmasına neden olacak ve sonunda gözenekleri tıkayacaktır . Bu da saç büyümesini sabote ederek saçınızın en iyi şekilde hissetmesini ve görünmesini engelleyebilir.
4. Fazla Kilolardan Kurtulabilirsiniz
Lezzetli bir yemeğin hemen ardından rahatlatıcı bir duş almak cazip gelebilir ancak bu alışkanlık aslında fazla kilo almanıza neden olabilir. Yiyecekleri sindirmek mideye doğru kan akışını gerektirir. Duşa girdiğinizde vücut sıcaklığınızın düşmesine neden olur ve bu da sindirim sisteminizi karıştırır. Düzenli olarak yapıldığında sindirim sisteminize zarar verebilir ve bir miktar kilo almanıza neden olabilir.