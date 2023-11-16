Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı

Soğuk algınlığı için birebir fayda sağlayan ıhlamuru her gün için kadın tecrübelerini aktardı. Tam bir C vitamini deposu olan ıhlamur çayı vücuda etkilerine çok şaşırdı.

# ıhlamur
Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı - Resim: 1

Yüzyıllardır soğuk algınlığı için tüketilen ıhlamur çayını her gün içen TikTok fenomeni kadın yaşadıklarını anlattı.

1 7
Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı - Resim: 2

Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti!

C vitamini bakımından zengin olan ıhlamur, gribal enfeksiyona birebir fayda sağlar. 

2 7
Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı - Resim: 3

Ancak bunun yanı sıra düzenli tüketildiğinde ıhlamur çayı sindirimi düzenleyerek zayıflamaya fayda sağlar. 

3 7
Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı - Resim: 4

Fenomen kadın her gün tükettikten sonra diyet yapmamasına rağmen toksin ödem attığını fark etti. Ayrıca hızla kilo verdi. 

4 7