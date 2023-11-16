Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti! Neler Yaşadığını Tek Tek Anlattı
Soğuk algınlığı için birebir fayda sağlayan ıhlamuru her gün için kadın tecrübelerini aktardı. Tam bir C vitamini deposu olan ıhlamur çayı vücuda etkilerine çok şaşırdı.
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Yüzyıllardır soğuk algınlığı için tüketilen ıhlamur çayını her gün içen TikTok fenomeni kadın yaşadıklarını anlattı.
Her Gün Bir Bardak Ihlamur Çayı İçti!
C vitamini bakımından zengin olan ıhlamur, gribal enfeksiyona birebir fayda sağlar.
Ancak bunun yanı sıra düzenli tüketildiğinde ıhlamur çayı sindirimi düzenleyerek zayıflamaya fayda sağlar.
Fenomen kadın her gün tükettikten sonra diyet yapmamasına rağmen toksin ödem attığını fark etti. Ayrıca hızla kilo verdi.