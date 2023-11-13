Her Gün İçtiğiniz Bir Bardak Çay Bakın Vücutta Neler Yapıyor! Bilim İnsanları Bile Şaşkın
Her gün sürekli olarak tükettiğimiz içeceğin nelere sebep olduğuna gelin birlikte bakalım. Nelere fayda ettiğini duyunca çok şaşıracaksınız! İşte her gün içtiğiniz içeceğin faydaları…
Editör: Selime Albayrak
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Çay; sabah, öğlen, akşam her yerde ve her zaman tükettiğimiz içecekler arasındadır. Oldukça sık tükettiğimiz çayın faydalarını biliyor musunuz? Gelin zevkle içtiğimiz çayın faydalarına birlikte bakalım.
Çayın idrar söktürücü bir etkisi vardır.
Çay, kan şekeri seviyesini düşürür ve kan şekerini dengeler.
Çay, damarlardaki kan dolaşımını düzenler.