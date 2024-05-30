Her gün kahve içenler dikkat! Bu zorluklarla karşılaşabilirsiniz
Kahve ülkemizde oldukça sık tüketilen bir içecek. Ancak her gün tüketilmesi durumunda bazı sorunlar çıkartabiliyor.
Kahvenin insanlar üzerindeki etkileri uzun yıllardır merak konusu olmuş ve bir dizi araştırma bu etkileri anlamaya yönelik çaba harcamıştır.
ÖĞRENME ZORLUĞUNA NEDEN OLUR OLABİLİR
Son olarak, ABD'de bulunan Butler Hastanesi Nöro modülasyon Araştırma Fasilitesi tarafından yapılan bir araştırma, günlük kahve tüketiminin düzenli olmasının öğrenmeye olan etkisini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, belirli bir düzen içinde tüketilen kahvenin öğrenme kapasitesini yükseltmiyor. Günlük kahve tüketimiyle başlayan bu etki, belirli bir noktadan sonra tersine dönebiliyor ve aşırı kafein alımı beynin öğrenme kabiliyetini azaltmaya başlıyor
Kafeinin merkezi sinir sistemine olan etkisi, özellikle dikkat, odaklanma ve uyanıklık gibi kognitif fonksiyonları etkileyebilir. Ancak, bu etkilerin dozaj ve bireysel farklılıklarla bağlantılı olduğu biliniyor.