Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor! İşte Gençlik İksiri...

3- Ispanak

Lezzetli yemek çeşitleriyle sofralarımıza misafir olan ıspanağın da cilt sağlığı üzerinde etkisi büyük. Cilt sağlığı için gerekli olan A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğundan yaşlanmayı geciktirir. Ispanak, vücutta bulunan hücrelerin yapısını da koruyarak kansere karşı koruyucu olma özelliğini taşır.