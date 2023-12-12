Her Gün Tüketen Yaşlanmıyor! İşte Gençlik İksiri...
Uzun ömürlü olmanın yanı sıra sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanın yolu da beslenmeden geçiyor. Peki cildi düzenli beslemek ve yaşlanmanın önüne geçmek için neler tüketilmeli? İşte hücreleri âdeta baştan yaratan o besinler...
1- Kıırmızı Biber
İçeriğindeki C vitaminiyle kırmızı biber kolajen üretimine destek oluyor. Kırışıklıkları yok eden kırmızı biber beta karoten, kapsaisin ve antioksidan deposu olarak işlev görüyor.
2- Yaban Mersini
Yaban mersini, Vücutta biyoaktif madde olarak kullanılan polifenoller, aktokyaninler, flavanoller ve tanenlerce zengindir. Ayrıca içerisinde A, C, E, K vitaminleri barındıran ve etkisini kısa sürede gösteren yaban mersininin bağışıklığı güçlendirici etkileri de bulunur.
İçindeki vitamin ve minareller sayesinde cildin yağ seviyesini de düzenler.
3- Ispanak
Lezzetli yemek çeşitleriyle sofralarımıza misafir olan ıspanağın da cilt sağlığı üzerinde etkisi büyük. Cilt sağlığı için gerekli olan A, C, E ve K vitaminleri bakımından zengin olduğundan yaşlanmayı geciktirir. Ispanak, vücutta bulunan hücrelerin yapısını da koruyarak kansere karşı koruyucu olma özelliğini taşır.
4- Yumurta
Sabah kahvaltılarının vazgeçilmesi yumurta yüksek bir protein değerine sahip. Her gün bir adet tüketildiğinde cilt hücrelerini yenilenmesini sağlar. Üstelik gözenekleri küçültür ve cildin sıkılaşmasına yardımcı olur.