Her gün yediğinizde sonuçlarına inanamayacaksınız! Faydası saymakla bitmiyor! Her gün karanfil yiyin ve bir ay sonra...
Kış ayları beraberinde çok sayıda hastalığı da sürüklüyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler ise bitkisel yollara başvuruyor. Güçlü bir bağışıklık sistemi için karanfil tüketmeye başlayabilirsiniz. Peki karanfil nelere faydalı?
Karanfil tüm dünyada en çok kullanılan baharatlardan birisi. Yaş hali ne kadar güzelse kuru hali de o kadar lezzetli. Yemeklere eklendiğine kendine özgü kokusu ve tadıyla lezzeti arttıran karanfilin faydaları da saymakla bitmiyor.
Karanfil adeta bir vitamin deposu gibi çalıştığı için vücuda çok yararı olan bir baharat. Kış aylarında kendini hastalıklara karşı korumak isteyenlerin özellikle tercih ettiği baharatlardan biri olan karanfil neye yarıyor?
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR!
Karanfil içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vitamin takviyesi almak istemeyenlerin güvenle tercih edebileceği karanfil başka ne işe yarıyor?
Vücuttaki beyaz kan hücrelerini arttırarak güçlendiren karanfil aynı zamanda sindirim sistemini de güçlendiriyor. Mide bulantısını azaltıyor ve kabızlığı engelliyor.