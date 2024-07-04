Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!
Psikolojik rahatsızlıklar, bedensel hastalıklardan daha fazla tedaviye ihtiyaç duyabilir. Bilim insanlarının son araştırmaları, özellikle anksiyetenin dünyanın en zorlu ve sinsi hastalıklarından biri olduğunu göstermektedir.
Peki, anksiyetesi olan birine nasıl yardımcı olabiliriz? Anksiyetesi olan biriyle sağlıklı iletişim kurmak ve destek olmak çok önemlidir.
Aksi takdirde, kişi intihara meyilli davranışlar sergileyebilir. Bu hastalık asla tamamen iyileşmez; en küçük tetikleyici bir kriz başlatabilir.
ANKSİYETESİ OLAN BİRİNE NASIL DAVRANILMALI?
Anlayışlı Olun: Onun hissettiği duyguları anlamaya çalışın ve duygularını paylaşın.
Olumsuz İfadelere Yer Vermeyin: Eleştiri ve olumsuz ifadelerden kaçının, çünkü anksiyete zaten stresli olan durumu daha da kötüleştirebilir.
Duygularını Dinleyin: Kişinin duygularını ve endişelerini dinleyin, ona odaklanın ve anksiyetesi hakkında konuşmasına destek olun.
Gergin Ortamlardan Kaçının: Sakin, destekleyici ve güvenli bir ortam sağlamaya çalışın.
Günlük Aktivitelerde Yardımcı Olun: Pratik yardım sunmak, kişinin stresini azaltabilir.