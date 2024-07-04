Her iki kişinden birinde olan dünyanın en sinsi hastalığı!

ANKSİYETESİ OLAN BİRİNE NASIL DAVRANILMALI?

Anlayışlı Olun: Onun hissettiği duyguları anlamaya çalışın ve duygularını paylaşın.

Olumsuz İfadelere Yer Vermeyin: Eleştiri ve olumsuz ifadelerden kaçının, çünkü anksiyete zaten stresli olan durumu daha da kötüleştirebilir.