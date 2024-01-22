Herkes kar bekliyor ancak kimse gizli tehlikenin farkında değil! Kara uzun süre bakarsanız...
Uzun süre kara bakmanın körlüğe neden oluyor! Evet yanlış duymadınız. Kış geldiğinden beridir beklenen karda aslında büyük bir tehlike de saklıdır. Peki, kar körlüğü nedir? Kar körlüğü belirtileri? Kar körlüğü tehlikeli mi?
"Kar körlüğü" terimi, kar yağışının neden olduğu güneş ışığı yansıması veya karla kaplı zeminin parlaklığı nedeniyle oluşan geçici bir göz rahatsızlığını ifade eder. Bu durum, bilimsel olarak "kar körlüğü" olarak bilinen bir durum olan fotojenik episklerit veya korneal yüzeyin tahrişi ile ilişkilidir.
KAR KÖRLÜĞÜ NEDİR?
Kar körlüğünün ana nedeni, güneş ışığının yoğunluğu ve yansıma özellikleriyle birleşen karın yüzeyinin parlaklığıdır. Gözler, bu parlaklık nedeniyle aşırı miktarda ultraviyole (UV) ışık alabilir ve bu durum gözdeki dokuların geçici olarak hasar görmesine neden olabilir.
KAR KÖRLÜĞÜ BELİRTİLERİ
Gözde Ağrı ve Yanma: Gözlerde ağrı ve yanma hissi olabilir.
Göz Sulanması: Gözlerde sulanma ve yaşarma görülebilir.
Işığa Duyarlılık: Güneş ışığına karşı artan hassasiyet hissi olabilir.
Geçici Görme Kaybı: Kısa süreli görme kaybı veya bulanık görme yaşanabilir.
Kar körlüğü genellikle geçici bir durumdur ve genellikle birkaç saat içinde kendiliğinden düzelir. Ancak, bu tür durumlar göz sağlığına zarar verebileceği için ciddiye alınmalıdır.