Herkes kar bekliyor ancak kimse gizli tehlikenin farkında değil! Kara uzun süre bakarsanız...

"Kar körlüğü" terimi, kar yağışının neden olduğu güneş ışığı yansıması veya karla kaplı zeminin parlaklığı nedeniyle oluşan geçici bir göz rahatsızlığını ifade eder. Bu durum, bilimsel olarak "kar körlüğü" olarak bilinen bir durum olan fotojenik episklerit veya korneal yüzeyin tahrişi ile ilişkilidir.