Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı
Bu salgın en korkunç salgın! Öpüşerek bulaşan enfeksiyonel virüsler konusunda uzmanlar uyardı! Herkesle öpüşmeyin. Bu kış artan virüs vakalarına bir de öpücük hastalığı eklendi. Peki öpücük hastalığı nedir belirtileri neler nasıl bulaşır?
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"Öpücük Hastalığı," tıbbi terimle "Mononükleoz" olarak bilinen bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Mononükleoz genellikle Epstein-Barr virüsü (EBV) tarafından neden olunur ve genellikle "kyssesyge" olarak da adlandırılır.
ÖPÜCÜK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
Vücut sıcaklığının normalden daha yüksek olması.
Şiddetli boğaz ağrısı ve rahatsızlık hissi.
Baş ağrısı, kas ağrıları ve eklem ağrıları görülebilir.
Karın bölgesinde rahatsızlık ve şişkinlik hissi, dalak ve karaciğerde büyüme.
Sindirim sistemi sorunları olabilir.
Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde şişmiş lenf bezleri.
Genel bir halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybı hissi.