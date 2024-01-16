Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı

Bu salgın en korkunç salgın! Öpüşerek bulaşan enfeksiyonel virüsler konusunda uzmanlar uyardı! Herkesle öpüşmeyin. Bu kış artan virüs vakalarına bir de öpücük hastalığı eklendi. Peki öpücük hastalığı nedir belirtileri neler nasıl bulaşır?

# öpücük hastalığı
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Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı - Resim: 1

"Öpücük Hastalığı," tıbbi terimle "Mononükleoz" olarak bilinen bir viral enfeksiyon hastalığıdır. Mononükleoz genellikle Epstein-Barr virüsü (EBV) tarafından neden olunur ve genellikle "kyssesyge" olarak da adlandırılır.

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Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı - Resim: 2

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Vücut sıcaklığının normalden daha yüksek olması.

Şiddetli boğaz ağrısı ve rahatsızlık hissi.

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Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı - Resim: 3

Baş ağrısı, kas ağrıları ve eklem ağrıları görülebilir.

Karın bölgesinde rahatsızlık ve şişkinlik hissi, dalak ve karaciğerde büyüme.

Sindirim sistemi sorunları olabilir.

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Herkesle öpüşmeyin! Gizli salgın öpücük hastalığı - Resim: 4

Boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde şişmiş lenf bezleri.

Genel bir halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybı hissi.

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