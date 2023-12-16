İbn-i Sina'dan 1000 Yıllık Tarif! İki Besini Karıştırın ve Şifalanın
İbn-i Sina 1000 yıl öncesinde bal ve sarımsağı bir araya getirmiş ve ilaç olarak kullanmıştır. Sarımsağı pişirerek ya da balla karıştırarak şifa olacağını dile getiren İbn-i Sina'nın 7'den 7'e tüketilen tarifi... İşte detaylar.
Sarımsak ve bal ayrı ayrı şifadır. Sarımsağın başlı başına bir antibiyotiktir. İbn-i Sina 1000 yıl önce kitabında, sarımsak ve balın faydalarını yazmıştır. Peki, ama neden?
İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında sarımsağın güçlü etkilerinden bahsediyor. Modern tıbba ışık tutan İbn-i Sina; sebzelerin, bitkilerin, meyvelerin ve besinlerin daha önce kullanılmayan taraflarını keşfetmiştir. İşte şifa dağıtan İbn-i Sina'nın sarımsak önerileri...
Sarımsağı pişirmek, diş ağrısına iyi gelmektedir. Pişmiş sarımsaktan yapılan gargara diş ağrılarını giderir. Ayrıca sarımsak, yabani naneyle pişirilip içildiği (cildinize direkt de uygulayabilirsiniz) taktirde cilde iyi gelir. Dövülmüş sarımsak bal ile karıştırıldığında balgamı söker. Hamileler ve sağlık sorunları olanlar, doktorlarına başvurarak tüketmelidir.
SARIMSAĞIN FAYDALARI
• Sarımsak manganez, B6 ve C vitamini yanı sıra selenyum ve lif kaynağıdır
• Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı korur
• Kolesterol düzeyini düşürmeye yardım eder
• Kan basıncını düşürür ve kalp hastalıkları riskini azaltır
• Alzheimer ve demans gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır