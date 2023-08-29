İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür!
Diş ağrısından diş kamaşmasına kadar geniş bir yelpazede öneriler sunan İbn-i Sina'nın, binlerce yıl önce uygulanan bu çözümleri günümüzde de büyük ilgi görüyor. İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür!
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İbn-i Sina'nın Diş Sağlığını Korumak İçin Verdiği Öneriler:
Akşam yatmadan önce dişlere gül yağı gibi doğal yağlar sürmek faydalı olabilir.
Sağlıksız ve bozuk yiyeceklerden kaçının, beslenmenize dikkat edin.
Kusmaktan kaçının, mide asidinin dişlere zarar verebileceğini unutmayın.
Dişleri kamaştıran cisimlerden kaçının, özellikle sert nesneler dişlerin yüzeyine zarar verebilir.
Sıcak ve soğuk yiyecekler arasında ani geçişler yapmamaya özen gösterin.
Misvak kullanımıyla ağız hijyenine özen gösterin.