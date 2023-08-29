İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür!

Diş ağrısından diş kamaşmasına kadar geniş bir yelpazede öneriler sunan İbn-i Sina'nın, binlerce yıl önce uygulanan bu çözümleri günümüzde de büyük ilgi görüyor. İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür!

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İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür! - Resim: 1

İbn-i Sina'nın Diş Sağlığını Korumak İçin Verdiği Öneriler:

Akşam yatmadan önce dişlere gül yağı gibi doğal yağlar sürmek faydalı olabilir.

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İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür! - Resim: 2

Sağlıksız ve bozuk yiyeceklerden kaçının, beslenmenize dikkat edin.
Kusmaktan kaçının, mide asidinin dişlere zarar verebileceğini unutmayın.

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İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür! - Resim: 3

Dişleri kamaştıran cisimlerden kaçının, özellikle sert nesneler dişlerin yüzeyine zarar verebilir.
Sıcak ve soğuk yiyecekler arasında ani geçişler yapmamaya özen gösterin.

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İbn-i Sina'dan diş sağlığı önerileri ve diş ağrısına birebir kür! - Resim: 4

Misvak kullanımıyla ağız hijyenine özen gösterin.

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