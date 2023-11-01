İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun
Asırların hekimi İbn-i Sina'dan mucize ot tavsiyesi! Adeta kadınları baştan sonra yenileyen erkekleri ise güçlendiren bu otu deneyenler asla pişman olmadı. Peki İbn-i Sina'nın erkek ve kadınlara önerdiği ot nedir?
Batının bile hayran kaldığı İbn-i Sina yüzyıl önce kadın ve erkeklere şifa olan civanperçemi otu hakkında sayfalarca bilgi yazdı. Adeta kadınları yenileyen erkekleri ise güçlendiren civanperçemi otu hakkında İbn-i Sina'nın söylediklerini gelin beraber okuyalım!
İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️
Bilim literatüründe merkep ketesi, kandil çiçeği, akbaşlı, binbiryaprak otu, barsam otu gibi isimlerle anılan civanperçemi doğada kendiliğinden yetişiyor. İlk medikal otlardan biri olan civanperçeminin kullanımı Antik Yunan'a kadar uzanır.
Kadınlar için adeta bir şifa kaynağı olan civanperçemi özellikle adet düzensizliğine fayda sağlar. Civanperçemi çiçekleri ve dallarıyla beraber kaynatılır daha sonra süzülerek çay formunda tüketilir.
Öte yandan kaynatılan sudan merhem de yapılarak yaralara cilt lekelerine hamilelik izlerine sürülerek vücudu yeniler. Kozmetik ürünlerin baş yapıtıdır. Cilt yüzeyini yenilediğinde adeta yaşlanmayı durdurur.