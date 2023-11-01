İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun

Asırların hekimi İbn-i Sina'dan mucize ot tavsiyesi! Adeta kadınları baştan sonra yenileyen erkekleri ise güçlendiren bu otu deneyenler asla pişman olmadı. Peki İbn-i Sina'nın erkek ve kadınlara önerdiği ot nedir?

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İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun - Resim: 1

Batının bile hayran kaldığı İbn-i Sina yüzyıl önce kadın ve erkeklere şifa olan civanperçemi otu hakkında sayfalarca bilgi yazdı. Adeta kadınları yenileyen erkekleri ise güçlendiren civanperçemi otu hakkında İbn-i Sina'nın söylediklerini gelin beraber okuyalım!

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İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun - Resim: 2

İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️

Bilim literatüründe merkep ketesi, kandil çiçeği, akbaşlı, binbiryaprak otu, barsam otu  gibi isimlerle anılan civanperçemi doğada kendiliğinden yetişiyor. İlk medikal otlardan biri olan civanperçeminin kullanımı Antik Yunan'a kadar uzanır. 

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İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun - Resim: 3

Kadınlar için adeta bir şifa kaynağı olan civanperçemi özellikle adet düzensizliğine fayda sağlar. Civanperçemi çiçekleri ve dallarıyla beraber kaynatılır daha sonra süzülerek çay formunda tüketilir. 

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İbn-i Sina'dan Kadınları Yenileyen Erkekleri Güçlendiren Ot❗️Deneyenler Memnun - Resim: 4

Öte yandan kaynatılan sudan merhem de yapılarak yaralara cilt lekelerine hamilelik izlerine sürülerek vücudu yeniler. Kozmetik ürünlerin baş yapıtıdır. Cilt yüzeyini yenilediğinde  adeta yaşlanmayı durdurur.

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