İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa
Gündüz uyandığınızda fark ettiğiniz terleme kötüye işarettir. Hastalıkların habercisi olan gece terlemesi adeta iç çamaşırları bile ıslatır. İşte gece terlemesinin nedenleri...
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Gece yatarken aşırı terleme durumu, birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilen bir semptom olabilir. Bu durumu "gece terlemesi" veya "hiperhidrozis" olarak adlandırabiliriz.
GECE TERLEMELERİNİN NEDENLERİ
Odanın sıcaklığı, yorganın ağırlığı veya giydiğiniz kıyafetler gibi çevresel faktörler gece terlemesine neden olabilir. Vücut sıcaklığı, terleme yoluyla düzenlenir, bu nedenle ortamın sıcak olması terleme artışına yol açabilir.
Hormonal değişiklikler, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, gece terlemesine neden olabilir.
Bazı enfeksiyonlar, özellikle ateşe yol açan enfeksiyonlar, gece terlemesine neden olabilir.