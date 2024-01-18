İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa

Gündüz uyandığınızda fark ettiğiniz terleme kötüye işarettir. Hastalıkların habercisi olan gece terlemesi adeta iç çamaşırları bile ıslatır. İşte gece terlemesinin nedenleri...

# gece terlemesi
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İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa - Resim: 1

Gece yatarken aşırı terleme durumu, birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilen bir semptom olabilir. Bu durumu "gece terlemesi" veya "hiperhidrozis" olarak adlandırabiliriz.

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İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa - Resim: 2

GECE TERLEMELERİNİN NEDENLERİ

Odanın sıcaklığı, yorganın ağırlığı veya giydiğiniz kıyafetler gibi çevresel faktörler gece terlemesine neden olabilir. Vücut sıcaklığı, terleme yoluyla düzenlenir, bu nedenle ortamın sıcak olması terleme artışına yol açabilir.

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İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa - Resim: 3

Hormonal değişiklikler, özellikle menopoz dönemindeki kadınlarda, gece terlemesine neden olabilir.

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İç çamaşırlarınıza kadar ıslatan terlemeye dikkat! Gece aniden bastırıyorsa - Resim: 4

Bazı enfeksiyonlar, özellikle ateşe yol açan enfeksiyonlar, gece terlemesine neden olabilir.

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