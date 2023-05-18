Mantığın sınırlarını zorlayan 7 tıp vakası

12 YIL KENDİ BEDENİNDE HAPİS KALDI

1980’lerin sonlarında 12 yaşındaki Güney Afrikalı Martin Pistorius tuhaf bir hastalığa yakalandı. Doktorlar hastalığın ne olduğundan emin değillerdi, ancak kriptokokal menenjit olduğunu düşünüyorlardı. Martin’in durumu giderek daha da kötüleşti. Önce kendi başına hareket etme yeteneğini, ardından göz teması kurma kabiliyetini ve sonunda konuşma becerisini kaybetti. Doktorlar, ailesine oğullarının esasen bitkisel hayatta olduğunu, “gerçekten orada” olmadığını ve yakında öleceğini söylediler.

Ancak doktorlar yanıldı ve şaşırtıcı tıp vakaları arasında bulunan Martin ölmedi. Sonraki 12 yıl boyunca ailesi ona baktı. Bir gün Joan Pistorius, oğlunun onu duyabildiğini bilmeden ona şöyle dedi: "Umarım ölürsün. Bunun söylenecek korkunç bir şey olduğunu biliyorum."

Babası oğlunun onu duymadığını düşünse de, Martin bunları duydu. Martin, 14-16 yaşları arasında uyanmaya başladı. Daha sonrasında her normal insan gibi her şeyin farkındaydı. Martin’in durumu, felç, travmatik beyin hasarı, enfeksiyon veya aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanabilen locked-in sendromu olarak biliniyor ve herhangi bir tedavisi yok.