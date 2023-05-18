Mantığın sınırlarını zorlayan 7 tıp vakası
Bazı tıbbi durumların teşhisi oldukça kolaydır. Ancak bazı vakalar üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin bizler için gizemli olarak kalmaya devam ediyor. İşte ilginç tıp vakaları...
Bazı vakalar, tıp dünyasında gizemini korumaya devam ediyor. Bu vakalar ilk bakışta sıradan görünse de sonradan doktorları ve tıp uzmanlarını şaşkına çevirmiştir. İşte kendi bedenine hapis kalan adamdan, hiç üşümeyen adama kadar ilginç tıp vakaları...
12 YIL KENDİ BEDENİNDE HAPİS KALDI
1980’lerin sonlarında 12 yaşındaki Güney Afrikalı Martin Pistorius tuhaf bir hastalığa yakalandı. Doktorlar hastalığın ne olduğundan emin değillerdi, ancak kriptokokal menenjit olduğunu düşünüyorlardı. Martin’in durumu giderek daha da kötüleşti. Önce kendi başına hareket etme yeteneğini, ardından göz teması kurma kabiliyetini ve sonunda konuşma becerisini kaybetti. Doktorlar, ailesine oğullarının esasen bitkisel hayatta olduğunu, “gerçekten orada” olmadığını ve yakında öleceğini söylediler.
Ancak doktorlar yanıldı ve şaşırtıcı tıp vakaları arasında bulunan Martin ölmedi. Sonraki 12 yıl boyunca ailesi ona baktı. Bir gün Joan Pistorius, oğlunun onu duyabildiğini bilmeden ona şöyle dedi: "Umarım ölürsün. Bunun söylenecek korkunç bir şey olduğunu biliyorum."
Babası oğlunun onu duymadığını düşünse de, Martin bunları duydu. Martin, 14-16 yaşları arasında uyanmaya başladı. Daha sonrasında her normal insan gibi her şeyin farkındaydı. Martin’in durumu, felç, travmatik beyin hasarı, enfeksiyon veya aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanabilen locked-in sendromu olarak biliniyor ve herhangi bir tedavisi yok.
GÜNLERCE GÖZLERİNİ AÇAMAMAK
Natalie Adler, bir sabah uyandığında göz kapaklarının gizemli bir şekilde şiştiğini fark ettiğinde 17 yaşındaydı; Bu garip bir durum olsa da, ilk başlarda endişelenmedi. Ancak durumu hızla kötüleşti. Adler durumunun ilk ortaya çıkmasından 13 yıl sonra 2017’de 7 News’e verdiği demeçte, “Gözlerim üç gün boyunca spazmla kapanıp açıldıkları rastgele bir döngüye girdi.” dedi.
Adler, göz kapaklarındaki kasların %99’una zarar veren birkaç başarısız ameliyat geçirdikten sonra artık yasal olarak kör sayılıyor. Botox gözlerini kısmen açık tutarken, yine de her ay rastgele körlük nöbetleri geçirmeye devam etti.
20 YAŞINA KADAR FİZİKSEL VE ZİHİNSEL AÇIDAN BİR BEBEK GİBİ YAŞADI
Brooke Greenberg, 1993 yılında dört kilo doğdu. Ameliyatla düzeltilen ön kalça çıkığı dışında normal bir çocuk gibi görünüyordu. Fakat yaşlandıkça, zihni ve bedeni yeni yürümeye başlayan bir çocuk gibi kaldı. Brooke hayatının ilk birkaç yılında biraz büyüdü. Brooke’un babası Howard, 2013’te verdiği bir röportajda çocuğunun büyümesinin 4-5 yaşlarındayken durduğunu söyledi.
Brooke 20 yaşına geldiğinde 1 metreden kısaydı ve yaklaşık 16 kilo ağırlığındaydı. Yemek borusu küçük olduğu için beslenme tüpünden beslenmesi gerekiyordu. Annesi Melanie, çocuğuna çocuk bezi giydiriyor ve onunla hala altı aylık bir bebekmiş gibi iletişim kuruyordu. Greenbergler yıllar boyunca düzinelerce uzmanı ziyaret ederek kızlarının durumuyla ilgili cevaplar aradı. Ancak doktorlar, büyük bir şaşkınlıkla çifte aynı durumda olan başka bir kişi tanımadıklarını söylediler. Daha sonra anlaşıldı ki, Brooke’un durumuna “sendrom X” adı veriliyordu.
Brooke, zihinsel veya fiziksel olarak gelişmemesine ek olarak, felç ve beyin tümörü gibi ciddi tıbbi sorun yaşıyordu. Brooke’un ailesine birçok kez çocuklarının ölme ihtimaline karşı hazır olmaları gerektiği söylendi.