İmdat Salgın Var! Hastanelerde Yoğun Bakımlar Doldu Taştı
Son günlerde aynı ada domuz gribi korona ve grip salgınlarının yol açtığı enfeksiyon akciğerleri neredeyse kullanılmaz hale getiriyor. Uzmanlar yoğun bakımlarının dolduğunu ancak henüz kimsenin harekete geçmediğinin altını çizdi. Peki salgın nedir nasıl korunmalı ve pandemi geliyor mu? İşte detaylar
Sağlık Bakanlığı nezle girip dese de hastanelerde yoğun bakım üniteleri doldu taştı. Aynı anda görülen domuz gribi koronavirüs ve gribal enfeksiyona yakalanan kişi sayısı arttı. Kronik hastalar riskli durumdayken uzmanlar uyardı. Kendinizi koruyun!
İmdat Salgın Var! Hastanelerde Yoğun Bakımlar Doldu Taştı
Salgın giderek arttı aciller yoğun bakımları doldu taştı. Yürüyen her 5 kişiden 3'ü hasta!
Kimileri serum ve iğnelerle bir kaç güne iyileşirken kimisi haftalarca yerden kalkamıyor. Acillerde insanlar öksürme yarışında resmen.
Uzmanlar maske ve mesafe konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan sadece nezle salgını konusunda uyarı yapıp. Vatandaşların mesafeyi korunmalarını söyledi. Ancak kronik hastaların neredeyse yüzde yüzü yoğun bakımında tedavi görüyor. Gizli salgın arttı.
Bir kişiye aynı anda grip, influze ve koronavirüs görülüyor. Aynı anda virüsler vücudu hızla çökertirken hastalık haftalarca sürüyor.