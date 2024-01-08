İmdat Salgın Var! Hastanelerde Yoğun Bakımlar Doldu Taştı

Uzmanlar maske ve mesafe konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medyadan sadece nezle salgını konusunda uyarı yapıp. Vatandaşların mesafeyi korunmalarını söyledi. Ancak kronik hastaların neredeyse yüzde yüzü yoğun bakımında tedavi görüyor. Gizli salgın arttı.