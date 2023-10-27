insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
İnsan ruhu gizemlerle dolu bir okyanus gibidir Bilim insanları sürekli insan ruhunu inceleyerek, davranışların nedenini anlamaya çalışıyor. Bizde İnsan ruhu ile ilgili ilginç gerçekleri derledik...
1. IQ'su Çok Yüksek Olan Kişilerin Çok Fazla Arkadaşı Yoktur
Uzun zaman önce, uzak atalarımız avcılık ve toplayıcılıkla uğraşırken, birlikte mamut avlamak daha kolay olduğundan, kabilenin hayatta kalması için dostluk çok önemliydi. İnsanlar hâlâ arkadaş ediniyor ama bunun çıkarları uğruna değil.
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yüksek IQ'ya sahip kişilerin çok fazla arkadaşa ihtiyaç duymadığını gösterdi. Bunun nedeni beyinlerinin büyük sorunları çözmekle meşgul olması ve iletişimi zaman kaybı olarak algılamalarıdır. Ama bu durumla yetinmek için bir sebep değil. Araştırma, arkadaşlığın sadece psikolojik durumu değil aynı zamanda fiziksel sağlığı da olumlu yönde etkilediğini kanıtladı. Bu yüzden bazen kendinizi kitaplardan uzaklaştırıp ilginç insanlarla konuşmak daha iyidir.
2. Depresyon Renk Algısını Değiştirir
Depresyonda olan kişiler sıklıkla “Hayatın renklerini yitirdiğini” söylerler. Bu sadece canlı bir ifade değil, gerçek bir tıbbi gerçektir. Depresyon nöbeti sırasında retina zıt renklere karşı daha az duyarlı hale gelir ve hastalar renkleri zor ayırt eder. Aynı zamanda tam tersi şekilde de çalışır: Etrafınız gri ve soluk renklerle çevriliyse depresyona ve melankoliye daha yatkın olursunuz
3. Planlarınızla Övünmeyin Aksi Takdirde Bundan Hiçbir Şey Çıkmaz
Yeni bir şeye başlamaya karar verirseniz; akşam 6'dan sonra yemek yememek, sabah koşmak ya da yabancı dil öğrenmek gibi, planlarınızdan asla kimseye bahsetmeyin. Fazlasıyla hiçbir şey olmayacak. Planlarınızdan bahsettiğinizde beyniniz bu görevi "bitti" olarak algılar ve onu tam tersine ikna etmek çok zordur. Kulağa batıl bir inanç gibi gelebilir ama psikologlar bu korelasyonun doğruluğunu kanıtladı.
4. Yabancı Dil Bilmek Karar Vermenize Yardımcı Olur
Daha iyi kararlar vermek için soğukkanlı olmanıza gerek yok: sadece yabancı bir dilde düşünmelisiniz. Bilim insanları, insanların önemli kararlar alırken sıklıkla duygusal davrandıklarına inanıyor. Ancak durumu yabancı dilde analiz ettiğinizde beyninizin rasyonel kısmı devreye girecek ve yaklaşımınız daha dengeli olacak ve aşırı riskler içermeyecektir.