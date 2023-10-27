insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!

1. IQ'su Çok Yüksek Olan Kişilerin Çok Fazla Arkadaşı Yoktur

Uzun zaman önce, uzak atalarımız avcılık ve toplayıcılıkla uğraşırken, birlikte mamut avlamak daha kolay olduğundan, kabilenin hayatta kalması için dostluk çok önemliydi. İnsanlar hâlâ arkadaş ediniyor ama bunun çıkarları uğruna değil.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, yüksek IQ'ya sahip kişilerin çok fazla arkadaşa ihtiyaç duymadığını gösterdi. Bunun nedeni beyinlerinin büyük sorunları çözmekle meşgul olması ve iletişimi zaman kaybı olarak algılamalarıdır. Ama bu durumla yetinmek için bir sebep değil. Araştırma, arkadaşlığın sadece psikolojik durumu değil aynı zamanda fiziksel sağlığı da olumlu yönde etkilediğini kanıtladı. Bu yüzden bazen kendinizi kitaplardan uzaklaştırıp ilginç insanlarla konuşmak daha iyidir.