İnsanlar neden gece saatlerinde kalp krizi geçiyor? Önlem almak için bu haberi okumadan geçmeyin!
Kalp krizi geçirme oranının gece saatlerinde daha yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu bir tesadüf mü yoksa göz göre göre kalp krizine davetye mi çıkarıyoruz? İşte o detaylar...
Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez diyor ki; "Vücudumuzda 5 ile 7 litre arasında kan dolaşır. Bunun da büyük bir bölümü sudur. Gece uyurken ağzımızdan nefes alıp vermemiz, horlamak ve aşırı terleme nedeniyle su kaybı çok yaşanır. Su kaybı nedeniyle de kan koyulaşır."
Su kaybının artması sonucuyla kalp krizi riski artar. Bu duruma gün içindeki alışkanlıklarımıza yenilerini ekleyerek önlem alabileceğimiz gibi gece de dikkatli olabiliriz.
Gece yatmadan, uykuya dalmadan en az yarım saat önce içeceğiniz bir bardak su gece yaşanacak fazla su kaybının önüne geçmenize faydalı olacaktır. Uyurken de mutlaka başucunuzda bir bardak su bulundurmayı unutmayınız. Gece uyanırsanız o suyu içmeniz sizlere çok iyi gelecektir.
KALP KRİZİ TETİKLEYEN DİĞER ETMENLER NELERDİR?
Susuzluk gibi birçok etken daha gece geçirilen kalp krizlerine neden oluyor. Bunlardan en önemlisi de akşam yemeklerini geç saatte yemektir. Uzmanlar akşam 20.00'dan sonra bir şeyler tüketmeyi tavsiye etmiyor. Özellikle yemek yedikten sonra en az bir saat uyumamaya dikkat edilmelidir. Midemize sinirmesi için vakit tanımalıyız.