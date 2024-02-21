İnsanlar neden gece saatlerinde kalp krizi geçiyor? Önlem almak için bu haberi okumadan geçmeyin!

KALP KRİZİ TETİKLEYEN DİĞER ETMENLER NELERDİR?



Susuzluk gibi birçok etken daha gece geçirilen kalp krizlerine neden oluyor. Bunlardan en önemlisi de akşam yemeklerini geç saatte yemektir. Uzmanlar akşam 20.00'dan sonra bir şeyler tüketmeyi tavsiye etmiyor. Özellikle yemek yedikten sonra en az bir saat uyumamaya dikkat edilmelidir. Midemize sinirmesi için vakit tanımalıyız.