İnsanların Kendilerine Saygı Duymadığını Gösteren İşaretler

1. Başkasına Bir Şey Almak İçin Kendilerinden Tasarruf Ederler

Çoğu zaman istediğimiz bir şeyi satın almadığımızda başkalarına bir şeyler kanıtlayabileceğimizi düşünürüz. Örneğin bir kocanın, karısının istediği ya da ihtiyacı olan bir şeyi onun ihtiyaçlarına yer açmak için satın almamasından hoşlanacağını düşünüyoruz. Ama aslında insanlar bunun tam olarak böyle olması gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Ve eğer kendimize para ve zaman ayıramazsak, diğer insanlar bunu hak etmediğimizi düşünecek.