İnsanların Kendilerine Saygı Duymadığını Gösteren İşaretler
Hepimiz herkesle barış içinde yaşamak istiyoruz. Nazik ve kibar olmaya çalışırken çoğu zaman taviz vermek zorunda kalıyoruz. Ancak çoğu zaman iyi olmak aslında geri teper çünkü bazı insanlar bunu bir zayıflık olarak görür ve bizi kendi amaçları için kullanmaya çalışırlar.
1. Başkasına Bir Şey Almak İçin Kendilerinden Tasarruf Ederler
Çoğu zaman istediğimiz bir şeyi satın almadığımızda başkalarına bir şeyler kanıtlayabileceğimizi düşünürüz. Örneğin bir kocanın, karısının istediği ya da ihtiyacı olan bir şeyi onun ihtiyaçlarına yer açmak için satın almamasından hoşlanacağını düşünüyoruz. Ama aslında insanlar bunun tam olarak böyle olması gerektiğini düşünmeye başlıyorlar. Ve eğer kendimize para ve zaman ayıramazsak, diğer insanlar bunu hak etmediğimizi düşünecek.
2. Bedenlerini Sevmiyorlar
Modern dünyada kusurlu vücudunuzu sevmek zor olabilir: maruz kaldığımız tüm dergi kapakları ve web sayfaları, kırışıksız ve fazla kilolu olmayan mükemmel modellerin fotoğraflarına sahiptir. Dolayısıyla pek çok kadında bu nedenle aşağılık kompleksi var elbette. Ancak güzellik çok özneldir. Bazı insanlar senin bir tanrıçaya benzediğini düşünecek, bazıları ise düşünmeyecek. Yani sonuçta kırışıklarınızın olup olmaması önemli değil, sizi siz olduğunuz için seven birini bulacaksınız.
3. Hayır Demeyi Bilmiyoruz
Bazen hayır demeyi bilmediğimiz için bazı şeyleri yaparız. Fazladan kilometre yürürüz, zamanımızı ve yakıtımızı boşa harcıyoruz, işe geç kalıyoruz; bunların hepsi o korkunç “hayır” kelimesini söylemek zorunda kalmamak için. Ya başkalarını gücendirmekten korkuyoruz ya da kaba ya da bencil görünmek istemiyoruz. Ve zayıf noktalarımızı bize karşı kullanan birçok insan var.
4. Sürekli Tavsiye İsterler
Güvensizlik bazen yararlı olabilir; bizi gereksiz risklerden ve tehlikeli sonuçlardan korur. Ancak çok fazla özeleştiri yapmak ve kendinizden memnun olmamak depresyona yol açabilir. Kendine inanmayan ve tavsiye için etrafa bakan insanlar sıklıkla başka birinin manipülasyonunun kurbanı olurlar. Bu onların kendilerini daha rahatsız hissetmelerine neden olur.