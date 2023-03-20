Ispanağın Faydaları Nelerdir? Çiğ Yenir Mi? İçinde Hangi Vitaminler Var?

Ispanağın faydaları ile ilgili bilinen en meşhur bilgi demir deposu olmasıdır. Ancak ıspanağın bunun dışında da sayısız faydaları bulunmaktadır. Türk mutfağında sağlıklı ve hafif bir yemek olarak bilinen ıspanak, vücudunuzun sağlığı için olmazsa olmaz besinlerden biri diyebiliriz. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin faydaları ile ilgili bilgiler yayıldıkça ıspanağın değeri de bir o kadar artmış oldu. ‘Ispanağın kalorisi ve besin değeri’ sağlıklı diyet listelerinde yer almasını sağlayan en önemli özelliklerinden biridir. Kalorisi düşük, besin değeri ise oldukça yüksek bir bitkidir. ‘Haşlanmış ıspanak suyunun faydaları’ ile ilgili merak edilenler ve daha fazlasını sizler için derledik