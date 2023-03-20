Ispanağın Faydaları Nelerdir? Çiğ Yenir Mi? İçinde Hangi Vitaminler Var?
Ispanağın faydaları ile ilgili bilinen en meşhur bilgi demir deposu olmasıdır. Ancak ıspanağın bunun dışında da sayısız faydaları bulunmaktadır. Peki Ispanağın Faydaları Nelerdir? Çiğ Yenir Mi? İçinde Hangi Vitaminler Var?.
Ispanağın faydaları ile ilgili bilinen en meşhur bilgi demir deposu olmasıdır. Ancak ıspanağın bunun dışında da sayısız faydaları bulunmaktadır. Türk mutfağında sağlıklı ve hafif bir yemek olarak bilinen ıspanak, vücudunuzun sağlığı için olmazsa olmaz besinlerden biri diyebiliriz. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerin faydaları ile ilgili bilgiler yayıldıkça ıspanağın değeri de bir o kadar artmış oldu. ‘Ispanağın kalorisi ve besin değeri’ sağlıklı diyet listelerinde yer almasını sağlayan en önemli özelliklerinden biridir. Kalorisi düşük, besin değeri ise oldukça yüksek bir bitkidir. ‘Haşlanmış ıspanak suyunun faydaları’ ile ilgili merak edilenler ve daha fazlasını sizler için derledik
Ispanak, yaprakları koyu yeşil ve etli, çok çiçekli bir bitkidir. Ülkemizde ve dünyada da birçok yerde yemekleri yapılır ve tüketilir. En bilinen yapılış şekli tencere yemeği olarak hazırlanan türüdür ancak tatlı yapımında da ıspanak kullanılmaktadır. Ispanaklı kek, çok lezzetli ve yeşil rengiyle de görsel olarak şık bir sunuma sahiptir. Son günlerde merak edilen bir diğer konu da ıspanak çiğ yenir mi? sorusudur. Uzmanlar ıspanağın çiğ tüketildiğinde faydasının artacağını belirtiyor. Hem çiğ olarak, hem de pişirerek yemek ve tatlılarınızda kullanabileceğiniz ıspanağı salatalarınıza katarak da yiyebilirsiniz.
Ispanağın kalorisi ve besin değeri
• 100 gram ıspanak yaklaşık olarak 25 kaloridir.
• Ispanak, protein açısından zengin bir besindir. 100 gram ıspanak 2.5 gram protein içerir.
• Demir, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum gibi vücut için gerekli temel minerallerin çoğunu içermektedir.
• Tam bir lif kaynağı olan ıspanağın 100 gramında yaklaşık 2.5 gram lif bulunur.
• Ispanak, B grubu vitaminlerinden olan B12 ve B6 vitaminini içerir.
• Koyu yeşil yaprakları bitkilerin çoğunda olduğu gibi ıspanak C vitamini deposudur.
• A vitamini açısından oldukça zengin olan ıspanak, 2 çeşit A vitamini türevi içerir.
• Kolesterol, kafein, trans yağ içermez.
• D ve K vitamini açısından zengin bir bitkidir.