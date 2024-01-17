İşte en zararlı 7 içecek! Kanser yapıyor...
Bazı içeçeceklerin içerdiği maddeler kanserden kalp hastalığına kadar birçok hastalığa neden oluyor. İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etki uyandıran bu içecekleri sizin için araştırdık. İşte en zararlı 7 içecek...
1- KOLA
Sağlığa zararlı içeceklerin başında tahmin edileceği üzere kola geliyor.
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan'a göre kolanın üretim aşaması tamamen kansere davetiye çıkarıyor:
Şekerin yüksek sıcaklık ve basınç altında, amonyak ve sülfit bileşikleriyle tepkimeye sokulmasıyla elde edilen karamel boyası; hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kanserojen (kanser yapıcı) olduğu belirlenmiş tamamen suni bir maddedir. Karamel boyasının kanserojenliği, üretimi sırasında açığa çıkan 4-metilimidazol (4-MI) denilen bir maddeden kaynaklanmaktadır. Karamel boyası, başta kola ve ice tea (buzlu çay) olmak üzere gazlı içeceklerde renklendirme amacıyla kullanılmaktadır.
2- SICAK ÇİKOLATA
Listenin ikinci sırasında sıcak çikolata bulunuyor. Yüksek kalori, katı yağ ve yoğun şeker oranına sahip bu içecek de sağlığı tehdit edenler arasında.
Sıcak çikolatada bulunan katı yağların ana kaynağı, kakao pudrasının yerine doğrudan çikolatadan yapılan türlerinde bulunan kakao yağından kaynaklanır. Sütten yapılan sıcak çikolata da çok daha yağ ve şeker içeriyor.
3- MİLKSHAKE
Özellikle çocukların sevdiği milkshake de en sağlıksız içeceklerin başında geliyor.
İçeriğindeki kalori ve doymuş yağ asidi sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar, bu içeceğin karaciğere büyük hasarlar verdiğini belirtiyor.
4- ENERJİ İÇECEĞİ
Gün boyu dinç kalmak isteyenlerin büyük bir hata yaparak tercih ettikleri enerji içecekleri de kalp sağlığının en büyük düşmanları arasında yerini alıyor.
Enerji içeceği, şayet kısa sürede yoğun milktarda tüketilirse kalpte ölümcül ritim bozukluklarını da beraberinde getirir.
Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da, enerji içeceği hakkında şu uyarıyı yapıyor:
Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar.