İşte en zararlı 7 içecek! Kanser yapıyor...

4- ENERJİ İÇECEĞİ

Gün boyu dinç kalmak isteyenlerin büyük bir hata yaparak tercih ettikleri enerji içecekleri de kalp sağlığının en büyük düşmanları arasında yerini alıyor.

Enerji içeceği, şayet kısa sürede yoğun milktarda tüketilirse kalpte ölümcül ritim bozukluklarını da beraberinde getirir.

Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da, enerji içeceği hakkında şu uyarıyı yapıyor:

Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar.