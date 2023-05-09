İyi hissetmenin kimyası: DOSE

DOPAMİN HORMONU NEDİR?

Beynimizin hipotalamus bölgesinden salgılanan dopamin, mutluluğa neden olur. Beynimizde yer alan bu bölüm, ön beyinin altında yer alır. Hipotalamus bazı salgı bezlerin ve bazı vücudumuzun organlarının çalışmasına yardımcı olur. Farklı bölgelerde farklı işleri var. Örneğin beynin hareket merkezlerinde dopamin hareketle ilgilenir. Öğrenme alanlarında ise dikkat ile ilgilenir. Mesajları sinir sisteminiz aracılığıyla iletmek için bir nörotransmitter.