İyi hissetmenin kimyası: DOSE
Hepimizin hayatında belli sıkıntılar olmuştur. Bazen kendimizi çok zor durumda hissederiz. Psikolojik sorunlar hepimizin hayatında yer almış durumda işte psikolojik farkındalık ve iyi hissetmenin çalışmalarını yapan birçok kurum var o kurumların araştırmalarına hep birlikte bakalım..
DOPAMİN HORMONU NEDİR?
Beynimizin hipotalamus bölgesinden salgılanan dopamin, mutluluğa neden olur. Beynimizde yer alan bu bölüm, ön beyinin altında yer alır. Hipotalamus bazı salgı bezlerin ve bazı vücudumuzun organlarının çalışmasına yardımcı olur. Farklı bölgelerde farklı işleri var. Örneğin beynin hareket merkezlerinde dopamin hareketle ilgilenir. Öğrenme alanlarında ise dikkat ile ilgilenir. Mesajları sinir sisteminiz aracılığıyla iletmek için bir nörotransmitter.
DOPAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
· Odaklanamama ve kaygı
· Yorgun ve halsiz hissserme
· Stres Artışı
· Açıklanamayan üzüntü
· Uykusuzluk
· Öfke kontrolünde problemlerin yaşanması
· Halusinasyonlar
DOĞAL OLARAK DOPAMİN NASIL YÜKSELTİLİR?
· Düzenli egzersiz yapmak
· Düzenli uyuyarak
· Yeni hedefler belirlemek
· Yeni birşeyler öğrenmek
· Başarıları kutlamak
· Besin açısından proteini yüksek besinler tüketerek
· Prebiyotik besinler tüketerek
OKSİTOSİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
· Stres ve kaygı
· Sürekli gerginlik
· Husursuzluk
· Umutsuz ve çoğu zaman üzgün hissetme
· Uyumsuzluk