JN1. Virüsü Yayılmaya Devam Ediyor ❌ JN1. Virüsü Nedir? Belirtileri Nelerdir? Türkiye'de JN1. Vakası Görüldü Mü?
Dünya Sağlık Örgütü, dünyaya hızla yayılmaya başlayan yeni virüse 'JN1.' adını verdi. Peki JN1. virüsü nedir? Nasıl bulaşır ve belirtileri nelerdir? En önemli merak konusu ise Türkiye'de JN1. vakasını rastlanıldı mı?
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Covid-19'un başka bir versiyonu olan JN.1 virüsü hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre JN1. virüsü şu ana kadar 41 ülked görüldü.
Omicron ailesinin bir parçası olarak bilinen JN1. virüsü, grip vakalarının artmasıyla da telaş konusu oldu.
JN1. VİRÜSÜ NEDİR?
JN1 varyantı, Covid-19’un mutasyona uğramış bir virüstür. Bu virüsün bulaşıcılığı daha fazla olduğu düşünülen ve sinsi bir şekilde ilerleyen yeni varyantıdır.
Dünya Sağlık Örgütü, JN1. varyantı için 'dikkat edilmesi gereken bir virüs' açıklamasında bulundu. JN1 varyantı, rutin yaptırılan PCR testi ile belirlenebilir.