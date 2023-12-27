Kabızlık Problemi Yaşayanlar Dikkat! Bu Besinler Sayesinde Kabızlıktan Kurtulun!

Keten Tohumu

Keten tohumu da sağlımız için oldukça önemli olan gıdalar arasındadır. Güçlü bir antioksidan yapısı olan keten tohumu, birçok hastalığa fayda sağlar. Keten tohumu; sindirim sistemini destekler, kolesterolü düşür ve kanser riskini azaltmaya yardımcı olur. Tüm bunların yanından aynı zamanda bağırsakların muntazam şekilde çalışmasını sağlar ve bağırsakları korumaya yardımcı olur. Bağırsak sağlığını koruyan keten tohumu ayrıca kabızlığa da oldukça iyi gelir.