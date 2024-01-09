Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler! Gözleri Yuvalarından Çıkartan Burun Akıntısı
Son günlerde artan virüsler şiddetli öksürüklere ve kaburga ağrılarına yol açıyor. Bununla beraber gözlerden yaş akıtan burun akıntısı gibi sorunlara neden olan virüslerden kurtulmanın en etkili yollarını sizler için derledik. İşte öksürük kesen şifa karışımlar
Öksürük kesen karışımlar genellikle doğal malzemeler içerir ve öksürüğü hafifletmek veya yatıştırmak amacıyla kullanılır. Ancak, kronik bir öksürük durumunda veya başka sağlık sorunları varsa bir uzman ile görüşmek önemlidir.
Kaburgaları Paramparça Eden Öksürükler! Gözleri Yuvalarından Çıkartan Burun Akıntısı
Zencefil Çayı:
Taze rendelenmiş zencefil veya zencefil çayı
Bal (isteğe bağlı)
Zencefilin anti-enflamatuar özellikleri öksürüğü hafifletebilir. Taze rendelenmiş zencefili sıcak suya ekleyerek bir çay hazırlayabilir veya hazır zencefil çayı kullanabilirsiniz. Bal eklemek de tatlandırıcı ve öksürüğü yatıştırıcı olabilir.
Bal ve Limon Karışımı:
1 yemek kaşığı bal
Yarım limonun suyu
Bal, öksürüğü yatıştırıcı özelliklere sahiptir ve limon suyu C vitamini içerir. Bir yemek kaşığı bal ile yarım limonun suyunu karıştırarak günde birkaç kez tüketebilirsiniz.
Bitki Çayları:
Adaçayı, ıhlamur, papatya gibi bitki çayları
Bal (isteğe bağlı)
Bazı bitki çayları öksürüğü hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu çayları demleyerek içerisine bal ekleyebilirsiniz.