Kafeinin sizi etkilememesinin 7 nedeni ve bu konuda yapılması gerekenler
Günün üçüncü kahvesini içiyorsunuz, ancak hala umutsuzca ihtiyaç duyduğunuz enerji artışını hissetmiyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir? İster kafeinin enerji verici etkilerini hiç deneyimlememiş olun, ister artık sizin için "işe yaramıyor" olsun, bir tepki alamamanızın birkaç nedeni vardır.
BİLMENİZ GEREKENLER
Her gece yeterince uyumazsanız kafeinden enerji alamayabilirsiniz.
Vücudunuz kafeini hızlı bir şekilde metabolize ediyorsa, sisteminizde çok uzun süre kalmadığı için etkilerini hissetmeyebilirsiniz.
Her gün yüksek miktarda kafein tüketirseniz, uyarıcı etkilerini azaltan bir kafein toleransı oluşturabilirsiniz.
KAFEİN NEDEN ETKİLEMEZ?
UYKUNUZ KAÇMIŞ OLABİLİR
Uyanık olduğunuzda, vücudunuz kendinizi yorgun hissetmenize neden olan bir kimyasal olan adenozin üretir. Adenozin uyuduğunuzda vücudunuzdan atılır, ancak kafein bu kimyasalın beyninize dinlenmesini söylemesini geçici olarak engeller. Kafein size sahte bir enerji hissi verdiğinden, adenozin siz uykululuğa yenik düşene kadar vücudunuzda birikmeye devam edecektir.
Aslında araştırmalar, 3 gün üst üste sadece 5 saat uyunduğunda kafeinin artık uyanıklığı veya performansı artırmadığını göstermektedir.
GENETİĞİNİZ VÜCUDUNUZUN KAFEİNE NASIL TEPKİ VERECEĞİNE ETKİLEYEBİLİR
Genel olarak vücudunuzun kafeinin etkilerini hissetmesi yaklaşık 45 dakika sürer, ancak kafein molekülleri adenozininizi bloke edemezse durum böyle olmayabilir. Araştırmalar, adenozin reseptörlerinizdeki genetik bir varyasyonun, ne kadar kahve, çay veya soda içerseniz için, kafeinin enerji verici etkilerini hissetmenizi engelleyebileceğini göstermektedir[3].
Ayrıca, karaciğerinizdeki bazı enzimler (CYP1A2) vücudunuzun kafeini ne kadar hızlı parçalayacağını belirleyebilir. Vücudunuz kafeini hızlı bir şekilde metabolize ederse, sisteminizde uzun süre kalmadığı için etkilerini hissetmeyebilirsiniz.
KAFEİN TOLERANSINIZ YÜKSEK OLABİLİR
Sabah içtiğiniz kahveden artık keyif almıyorsanız, kafein toleransı geliştirmiş olabilirsiniz. Bu durum, haftada bir veya iki kez yerine her gün yüksek miktarda kafein tüketiyorsanız ortaya çıkabilir. Vücudunuz düzenli alımınıza alıştığında, aynı enerji artışını deneyimlemek için daha fazla kafeine ihtiyaç duyarsınız.
Ayrıca fark ettiğinizden daha fazla kafein tüketiyor olabilirsiniz. Bazı takviyeler, çikolata, bitkisel olmayan çay, soda ve sıcak çikolatanın yanı sıra kafein içerir.