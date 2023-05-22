Kafeinin sizi etkilememesinin 7 nedeni ve bu konuda yapılması gerekenler

GENETİĞİNİZ VÜCUDUNUZUN KAFEİNE NASIL TEPKİ VERECEĞİNE ETKİLEYEBİLİR

Genel olarak vücudunuzun kafeinin etkilerini hissetmesi yaklaşık 45 dakika sürer, ancak kafein molekülleri adenozininizi bloke edemezse durum böyle olmayabilir. Araştırmalar, adenozin reseptörlerinizdeki genetik bir varyasyonun, ne kadar kahve, çay veya soda içerseniz için, kafeinin enerji verici etkilerini hissetmenizi engelleyebileceğini göstermektedir[3].

Ayrıca, karaciğerinizdeki bazı enzimler (CYP1A2) vücudunuzun kafeini ne kadar hızlı parçalayacağını belirleyebilir. Vücudunuz kafeini hızlı bir şekilde metabolize ederse, sisteminizde uzun süre kalmadığı için etkilerini hissetmeyebilirsiniz.