Kahvenin Hiç Beklemediğiniz Etkileri!

3. Kahveyi Bıraktığınızda

Diğer pek çok ilaç gibi, kafeine karşı da toleransın gelişmesi olasıdır. Bu adaptasyon, bedensel etkilerine alışmayı ve dolayısıyla karşılaştırılabilir sonuçlar elde etmek için alımın arttırılmasını gerektirir. Sonuç olarak, uzun süreli kullanım, optimum işlevselliği sürdürmek için hem fiziksel hem de psikolojik olarak kafeine bağımlılığa neden olabilir.