Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Göğüs Ağrısı İçin Hangi Doktora Başvurulmalı?

Hangi göğüs ağrısı kalp krizi geçirdiğinize işaret eder? Kalp krizi belirtileri nelerdir? Göğüs ağrısı için hangi doktora başvurulmalı? Sizler tüm soruları cevapladık!

GÖĞSÜNÜZ AĞRIYORSA DİKKAT! GÖĞÜS AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA BAŞVURULMALI?

Göğüs ağrısı, tıbbi bir acil durum olabilen ve ciddi sağlık sorunlarının bir işareti olabilen yaygın bir semptomdur. Göğüs ağrısı birçok nedenle ortaya çıkabilir, ancak en ciddi ve hayatı tehdit eden nedenlerden biri kalp krizidir. Kas spazmları, sindirim sorunları, akciğer problemleri, stres ve kaygı göğüs ağrısına sebep olan faktörlerin başında gelmektedir. Koroner arter kalbe oksijen ve besin maddelerini taşıyan kan akışının engellenmesine yol açarak kalp krizine neden olabildiğinden, göğüs ağrısına sebep olabilen hastalıkların başında gelmektedir.

Göğüs ağrısı belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterip farklı şekillerde hissedilebilmesine rağmen en yaygın görülen göğüs ağrısı semptomları arasında; yoğun baskı veya sıkıştırma hissi, göğüste ağrı, yanma veya karıncalanma, nefes darlığı, terleme, mide bulantısı veya kusma, kol, omuz, boyun veya çene ağrısı yer almaktadır. Göğüs ağrısı durumunda başvurmanız gereken doktor, genellikle bir "Acil Tıp Doktoru" veya "Acil Servis Doktoru" olacaktır. Göğüs ağrısı kalp krizi, angina veya başka hayati sağlık sorunlarının bir belirtisi olabildiğinden ciddi bir durumdur ve acil tıbbi değerlendirme gerektirebilir. Peki hangi göğüs ağrısı kalp krizine işaret eder? Kalp krizi belirtileri nelerdir?

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Kalp krizi, kalbin bir kısmına kan akışının aniden kesilmesidir. Bu, kalp kası hücrelerinin oksijen ve besinlerden mahrum kalmasına ve ölmesine neden olabilir. Kalp krizi, kalp hastalığı olan kişilerde daha yaygındır. Kalp krizinin en yaygın belirtisi göğüs ağrısıdır. Göğüste bir sıkışma, baskı veya ağırlık hissi olarak tanımlanabilir. Ağrı, sol kola, boyuna, sırta veya çeneye yayılabilir. Kalp krizi belirtileri şunlardır: