Kalsiyum deposu değil adeta zehir! Yumurta buzdolabından çıktıktan sonra...
Yeniden ısıtıldığında adeta zehre dönüşen besinlerin başında yumurta gelir. Kalsiyum deposu olan yumurta düzenli tüketildiğinde fayda sağlar. Ancak yanlış zamanda yanlış yerde ölüme kadar neden olur.
Bazı yiyecekler, ısıtıldığında veya doğru şekilde saklanmadığında zararlı bakteri veya toksinler üretebilir. Bu durum, besin zehirlenmesine neden olabilir. İşte ısıtıldığında veya yanlış koşullarda saklandığında zehirli hale gelebilecek bazı yiyecek örnekleri:
Pişmiş Pirinç
Pişmiş pirinç, özellikle oda sıcaklığında uzun süre bekletildiğinde Bacillus cereus adlı bakterinin üremesine neden olabilir. Bu bakteri, toksinler üretebilir ve besin zehirlenmesine yol açabilir.
Süt ve Süt Ürünleri
Isıtılmış süt ve süt ürünleri, bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturabilir. Bu ürünlerin açıkta bırakılmaması ve uygun sıcaklıkta saklanması önemlidir.
Deniz Ürünleri
Deniz ürünleri, ısıtıldığında Histamine adlı bir toksin üretebilir. Bu durum, deniz mahsulleri alerjisi olan kişilerde "scombroid zehirlenmesine" neden olabilir.