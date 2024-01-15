Kalsiyum deposu değil adeta zehir! Yumurta buzdolabından çıktıktan sonra...

Bazı yiyecekler, ısıtıldığında veya doğru şekilde saklanmadığında zararlı bakteri veya toksinler üretebilir. Bu durum, besin zehirlenmesine neden olabilir. İşte ısıtıldığında veya yanlış koşullarda saklandığında zehirli hale gelebilecek bazı yiyecek örnekleri: