Kan şekerini yarı yarıya düşürüyor! Şeker hastalığının şifası bulundu mu?

Dünya genelinde diyabet tip 2 vakaları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Öyle ki 2030 yılına kadar her on kişiden birinin tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Hal böyleyken kan şekeri seviyelerinin kontrol edilebilmesi için yeni araştırmalar ve çalışmalar yapılmaya devam ediyor.