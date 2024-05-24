Kan şekerini yarı yarıya düşürüyor! Şeker hastalığının şifası bulundu mu?
Diyabet vakaları her geçen gün artarken kan şekeri seviyesinin kontrol altına alınabilmesi için yeni yöntemler bulunmaya çalışılıyor. Yapılan son araştırmalarda herkesin bildiği bir sebzenin kan şekeri düzeyi dengesizliğini yüzde 50 oranında azaltabileceği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Dünya genelinde diyabet tip 2 vakaları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Öyle ki 2030 yılına kadar her on kişiden birinin tip 2 diyabetli olacağı tahmin ediliyor. Hal böyleyken kan şekeri seviyelerinin kontrol edilebilmesi için yeni araştırmalar ve çalışmalar yapılmaya devam ediyor.
Kan şekeri kontrolü, diyabet kontrolünün en önemli yolu olarak ön plana çıkıyor. Beslenme rutinlerinde yapılabilecek küçük çaptaki değişiklikler, yüksek kan şekeri seviyelerinde azalma sağlayabilir.
Yapılan son araştırmalar, herkes tarafından bilinen basit bir sebzenin yüksek kan şekerini düşürebileceğini ortaya koydu. Söz konusu sebzede bulunan bir bileşen kan şekeri seviyesini kolayca düşürüyor.
Peki kan şekeri düzeyindeki dengesizliği yüzde 50 seviyesinde azaltabilen bu mucizevi sebze ne? Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç bu sebzenin soğan olduğunu belirtti. Araştırmacılar, hazırlanan soğan özütünün kan şekerini düşürmede ne kadar etkili olduğunu inceledi.