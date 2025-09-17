Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
Nijerya’da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle ölümler artıyor. Başkent Abuja’nın da aralarında bulunduğu 21 eyalette vakalar sürerken, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye ulaştı.
LASSA ATEŞİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR
Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye yükseldi.
VAKALAR 21 EYALETE YAYILDI
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, başkent Abuja’nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının görüldüğünü duyurdu.
YILIN İLK 8 AYINDA 871 VAKA
25-31 Ağustos tarihleri arasında 10 yeni vaka tespit edilirken, 1 Ocak-31 Ağustos arasında toplam vaka sayısı 871’e ulaştı.
YETKİLİLERDEN KALICI RİSK UYARISI
Açıklamada, toplam vaka sayısının geçen yıla kıyasla düşük olduğu belirtilse de, kalıcı riskler konusunda uyarılar yapıldı.
1969’DA NİJERYA’DA ORTAYA ÇIKTI
Lassa ateşi Nijerya’da ilk kez 1969’da Borno eyaletinde tespit edildi. Hastalık Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone’de de görülüyor.
FARELERDEN İNSANA BULAŞIYOR
Hastalık fare dışkısıyla temas sonucu insanlara bulaşıyor ve insandan insana da geçebiliyor. Ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
HALKA UYARI: TEMASTAN KAÇININ
Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.