Nijerya’da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle ölümler artıyor. Başkent Abuja’nın da aralarında bulunduğu 21 eyalette vakalar sürerken, bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye ulaştı.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 1

 LASSA ATEŞİ CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Nijerya’da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye yükseldi.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 2

VAKALAR 21 EYALETE YAYILDI

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi, başkent Abuja’nın yanı sıra 21 eyalette daha Lassa ateşi vakalarının görüldüğünü duyurdu.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 3

YILIN İLK 8 AYINDA 871 VAKA

25-31 Ağustos tarihleri arasında 10 yeni vaka tespit edilirken, 1 Ocak-31 Ağustos arasında toplam vaka sayısı 871’e ulaştı.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 4

YETKİLİLERDEN KALICI RİSK UYARISI

Açıklamada, toplam vaka sayısının geçen yıla kıyasla düşük olduğu belirtilse de, kalıcı riskler konusunda uyarılar yapıldı.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 5

1969’DA NİJERYA’DA ORTAYA ÇIKTI

Lassa ateşi Nijerya’da ilk kez 1969’da Borno eyaletinde tespit edildi. Hastalık Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone’de de görülüyor.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 6

FARELERDEN İNSANA BULAŞIYOR

Hastalık fare dışkısıyla temas sonucu insanlara bulaşıyor ve insandan insana da geçebiliyor. Ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı - Resim: 7

HALKA UYARI: TEMASTAN KAÇININ

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.

