Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor! Hangi kanser türleri daha yaygın? Kanserden nasıl korunacağız?
Kanser 21. yüzyılın en çok görülen hastalıklarından birisi. Artık "yaşlı hastalığı" olmayan kanserde yaş grafikleri gittikçe düşüyor. Yaşam tarzımızın da değişmesiyle kanser daha da yaygın bir hastalık haline gelmeye başladı. Peki hangi kanser türleri daha yaygın görülüyor.
Wall Street Journal gazetesinde yapılan bir haberle gençlerdeki kanser salgınını masaya yatırdı. BMJ Oncology’de yayınlanan bir çalışmada, 50 yaş altı kişilerde görülen kanserlerde küresel çapta keskin bir artış olduğu ve en yüksek oranların Kuzey Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa’da görüldüğü bildirildi.
Kanser, gerçekten de ABD’de ve dünya genelinde daha fazla genci vuruyor ve doktorları şaşırtıyor. ABD’de teşhis oranları 2000 yılında 100 binde 95.6 iken 2019 yılında %12.8 artarak 50 yaşın altındaki her 100 bin kişide 107.8 vakaya yükseldi.
HASTALARIN YAŞI GİTTİKÇE DÜŞÜYOR
Keen’in tedavi gördüğü New York’taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde erken başlangıçlı gastrointestinal kanser hastalarına yönelik bir programı yöneten Dr. Andrea Cercek, "Hastalar giderek gençleşiyor" dedi.
Black Panter'deki rolü ile tanınan aktör Chadwick Boseman’ın 2020’de 43 yaşında kolon kanserinden ölmesi, kamuoyunun dikkatini 50 yaşın altındaki kişilerde kolorektal kanserin artan yaygınlığına çekti; bu eğilim onkologları ilk kez önceki on yıl boyunca alarma geçirdi.