Kanserde yaş düşüyor! Artık gençlerde bile çok sık görülüyor! Hangi kanser türleri daha yaygın? Kanserden nasıl korunacağız?

Wall Street Journal gazetesinde yapılan bir haberle gençlerdeki kanser salgınını masaya yatırdı. BMJ Oncology’de yayınlanan bir çalışmada, 50 yaş altı kişilerde görülen kanserlerde küresel çapta keskin bir artış olduğu ve en yüksek oranların Kuzey Amerika, Avustralya ve Batı Avrupa’da görüldüğü bildirildi.