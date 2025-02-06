Kanseri önlemek mümkün mü? Bu 7 kural hayatınızı değiştirebilir!

Dünya genelinde kanser, en korkutucu hastalıklardan biri olmaya devam ediyor. Ancak bilimsel araştırmalar, sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirerek kanser riskini azaltmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz, stres yönetimi ve erken teşhis gibi faktörler, genel sağlığı koruyarak kanser riskini önemli ölçüde düşürebilir.