Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti

Hint Okyanusu’nda yeniden ortaya çıkan chikungunya virüsü Avrupa’ya sıçradı. DSÖ, Fransa ve İtalya’daki yerel vakalar nedeniyle küresel salgın uyarısı yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 1

DSÖ ACİL UYARI YAPTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), chikungunya virüsünün yeniden küresel bir salgına dönüşme riski nedeniyle acil eylem çağrısında bulundu. Hint Okyanusu bölgesinde yeniden başlayan salgınlar Avrupa dahil farklı kıtaları tehdit ediyor.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 2

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

DSÖ Tıbbi Yetkilisi Dr. Diana Rojas Alvarez, “Tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz” dedi. 2004-2005 yıllarında yaşanan ve yarım milyondan fazla kişiyi etkileyen salgına dikkat çekerek, aynı bölgeden yeni yayılımın başladığını vurguladı.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 3

5,6 MİLYAR İNSAN TEHDİT ALTINDA

DSÖ uzmanları, chikungunya virüsünün dünya genelinde 119 ülkede yaklaşık 5,6 milyar insan için risk oluşturduğunu açıkladı. Yayılma potansiyeli endişe verici boyutlara ulaştı.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 4

LA REUNION'DA NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ ENFEKTE

2025 başında başlayan son salgın, La Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi adalarda geniş çaplı vakalara neden oldu. La Reunion’da nüfusun üçte birinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 5

AFRİKA VE ASYA'DA HIZLA YAYILIYOR

Salgın yalnızca ada ülkeleriyle sınırlı değil. Madagaskar, Somali, Kenya, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri de virüsün hızlı yayılımına sahne oluyor.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 6

AVRUPA'DA VAKALAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Fransa ana karasında mayıstan bu yana yaklaşık 800 ithal vaka tespit edildi. Daha çarpıcı olanı ise Fransa’nın güneyinde 12 yerel bulaş vakasının ortaya çıkması. Bu durum, virüsün artık Avrupa'da sivrisinekler aracılığıyla yayılmaya başladığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta İtalya’da da bir vaka kaydedildi.

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Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti - Resim: 7

TEDAVİ YOK, ÖNLEM ŞART

Aedes türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşan chikungunya virüsünün özel bir tedavisi bulunmuyor. Dengue ve Zika virüslerini de yayan “kaplan sivrisineği”, gündüz saatlerinde ısırarak hızla yayılabiliyor. DSÖ, böcek kovucu kullanımı ve uzun kollu kıyafetlerin salgınla mücadelede kritik önemde olduğunu belirtiyor.

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