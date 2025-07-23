Kaplan sivrisineği Avrupa'ya sıçradı: DSÖ alarma geçti
Hint Okyanusu’nda yeniden ortaya çıkan chikungunya virüsü Avrupa’ya sıçradı. DSÖ, Fransa ve İtalya’daki yerel vakalar nedeniyle küresel salgın uyarısı yaptı.
DSÖ ACİL UYARI YAPTI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), chikungunya virüsünün yeniden küresel bir salgına dönüşme riski nedeniyle acil eylem çağrısında bulundu. Hint Okyanusu bölgesinde yeniden başlayan salgınlar Avrupa dahil farklı kıtaları tehdit ediyor.
TARİH TEKERRÜR EDİYOR
DSÖ Tıbbi Yetkilisi Dr. Diana Rojas Alvarez, “Tarihin tekerrür ettiğini görüyoruz” dedi. 2004-2005 yıllarında yaşanan ve yarım milyondan fazla kişiyi etkileyen salgına dikkat çekerek, aynı bölgeden yeni yayılımın başladığını vurguladı.
5,6 MİLYAR İNSAN TEHDİT ALTINDA
DSÖ uzmanları, chikungunya virüsünün dünya genelinde 119 ülkede yaklaşık 5,6 milyar insan için risk oluşturduğunu açıkladı. Yayılma potansiyeli endişe verici boyutlara ulaştı.
LA REUNION'DA NÜFUSUN ÜÇTE BİRİ ENFEKTE
2025 başında başlayan son salgın, La Reunion, Mayotte ve Mauritius gibi adalarda geniş çaplı vakalara neden oldu. La Reunion’da nüfusun üçte birinin enfekte olduğu tahmin ediliyor.
AFRİKA VE ASYA'DA HIZLA YAYILIYOR
Salgın yalnızca ada ülkeleriyle sınırlı değil. Madagaskar, Somali, Kenya, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkeleri de virüsün hızlı yayılımına sahne oluyor.
AVRUPA'DA VAKALAR GÖRÜLMEYE BAŞLADI
Fransa ana karasında mayıstan bu yana yaklaşık 800 ithal vaka tespit edildi. Daha çarpıcı olanı ise Fransa’nın güneyinde 12 yerel bulaş vakasının ortaya çıkması. Bu durum, virüsün artık Avrupa'da sivrisinekler aracılığıyla yayılmaya başladığını gösteriyor. Geçtiğimiz hafta İtalya’da da bir vaka kaydedildi.
TEDAVİ YOK, ÖNLEM ŞART
Aedes türü sivrisinekler aracılığıyla bulaşan chikungunya virüsünün özel bir tedavisi bulunmuyor. Dengue ve Zika virüslerini de yayan “kaplan sivrisineği”, gündüz saatlerinde ısırarak hızla yayılabiliyor. DSÖ, böcek kovucu kullanımı ve uzun kollu kıyafetlerin salgınla mücadelede kritik önemde olduğunu belirtiyor.