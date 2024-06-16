Kavurucu sıcaklarla ilgili kritik uyarı! Dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir

Uzmanlardan da aşırı sıcaklarla ilgili çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan uyarı niteliğindeki açıklamalarda vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öyle ki kavurucu sıcaklar ölümle bile sonuçlanabilir...