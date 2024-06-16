Kavurucu sıcaklarla ilgili kritik uyarı! Dikkat! Ölümcül sonuçlar doğurabilir
Türkiye'de de etkili olan kavurucu sıcaklarla ilgili uzmanlardan çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öyle ki söz konusu sıcakların ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade edildi. İşte uzmanlardan vatandaşlara yapılan öneriler...
Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcaklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Pek çok bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji'nin açıklamaları takip ediliyor.
Uzmanlardan da aşırı sıcaklarla ilgili çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan uyarı niteliğindeki açıklamalarda vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor. Öyle ki kavurucu sıcaklar ölümle bile sonuçlanabilir...
Kavurucu sıcaklarla ilgili son açıklamalar Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ve Kardiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Ertaş'tan geldi. Uzman isimler, artan sıcaklara karşı vatandaşları güneş çarpmalarına karşı uyardı.
Kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl, son dönemde bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklardan olumsuz etkilenilmemesi için özellikle risk gruplarındaki hasta, hamile, yaşlı ve çocukların 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.