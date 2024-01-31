Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince mucize bir etki yaratıyor!

Ekuol moleküler yapısı itibarıyla östrojene çok benzeyen bir maddedir. Bu özelliği sayesinde ekuol osteoporoz yani kemik erimesini engeller. Araştırmalara göre izoflavonun bağırsaklarda ekuol maddesine dönüşme oranı Asyalılarda %50, Asyalı olmayanlarda %30 oranındadır. Ancak kemik sağlığı açısından soya ürünlerinden faydalanmak için ekuol oluşumu şart değildir.