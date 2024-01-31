Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince mucize bir etki yaratıyor!
Kemik hastalıkları yaşın ilerlemesiyle beraber çok sayıda insanın derdi olmaya başlıyor. Hiçbir belirti göstermeden ilerleyen kemik erimesinin önünde durmak için doktorlar bu iki besini öneriyor.
Sessiz hastalık olarak bilinen kemik erimesi vücuttaki kemiklerin işlevlerini kaybetmesi ile ortaya çıkmaktadır. Parçalanan kemikler yeni oluşan kemiklerin yerine geçmediği zaman kemik erimesi oluşur.
SOYA ÜRÜNLERİ
Tokyo Tarım Üniversitesi'nden Prof. Yoshiko Ishimi bu konuda uzun yıllar çalıştıktan sonra şu sonucu buluyor. Ishimi'ye göre soya fasulyesinde bulunan izoflavon osteoporozun ilerlemesine engel olan bir maddedir. İzoflavon bağırsaktaki bakterilerle birleştiğinde ekuol adlı bir maddeyi ortaya çıkarır.
Ekuol moleküler yapısı itibarıyla östrojene çok benzeyen bir maddedir. Bu özelliği sayesinde ekuol osteoporoz yani kemik erimesini engeller. Araştırmalara göre izoflavonun bağırsaklarda ekuol maddesine dönüşme oranı Asyalılarda %50, Asyalı olmayanlarda %30 oranındadır. Ancak kemik sağlığı açısından soya ürünlerinden faydalanmak için ekuol oluşumu şart değildir.
Araştırmalar beden ekuol üretmese bile soya ürünlerinin osteoporozu baskıladığını göstermektedir. Tofu, soya sütü, soya falüsyesi tozu ve fermente edilmiş soya fasülyesinde soya izoflavonları bulunmaktadır.