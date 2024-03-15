Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor! Ağız kokusuna, mide ağrısına birebir çözüm oluyor!
Çay en çok tükettiğimiz içeceklerin başında geliyor. Geleneksel olarak çaya birtakım bitkiler atarak çayın daha sağlıklı hale gelmesini sağlamak mümkün. Gün boyunca tükettiğimiz çaya atacağınız o bitki mide ve diş ağrılarına iyi geliyor. Adeta doğal bir antibiyotik gibi davranan o bitki hangisi?
Yemek sonrası, kahvaltı, arkadaş buluşması, işte küçük bir keyif molası derken aslında sürekli olarak çay içiyoruz. Hatta "Haydi çay içmeye gidelim" demek neredeyse keyifli bir ara verelim demeye denk bile sayılır. Ancak çayınızı yudumlarken çayınızın için ufak bir miktarda bitki atarak çayınızı daha keyifli ve sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.
Nane limondan ıhlamura pek çok bitki çayı da sıklıkla tüketilse de çay denildiğinde akla ilk önce siyah çay geliyor. Karadeniz'de yetiştirip Türkiye'nin her yerinde severek tükettiğimiz bu içecek de her şey gibi fazla tüketildiği koşulda sıkıntılara yol açabiliyor. Ancak çayla birlikte tüketebileceğiniz az miktarda karanfil harikalar yaratıyor!
Karanfil küçücük olsa da kendisinin faydası saymakla bitmiyor. Magnezyum, potasyum, demir gibi mineraller açısından çok zengin olan karanfil aynı zamanda mide sorunlarına da iyi geliyor. Şişkinlik ve hazımsızlığı önlüyor.
Mideye faydaları sindirimi kolaylaştırmasıyla bitmiyor, mide bulantısını da önlüyor. Kuvvetli antioksidan özellikleri sayesinde vücuttan zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına da yardım eden karanfil kan dolaşımının daha sağlıklı olmasına yardımcı oluyor.