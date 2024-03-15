Kendisi küçük ama etkisi büyük! Cep boy mikropsavar! Çaya bile atılıyor! Ağız kokusuna, mide ağrısına birebir çözüm oluyor!

Yemek sonrası, kahvaltı, arkadaş buluşması, işte küçük bir keyif molası derken aslında sürekli olarak çay içiyoruz. Hatta "Haydi çay içmeye gidelim" demek neredeyse keyifli bir ara verelim demeye denk bile sayılır. Ancak çayınızı yudumlarken çayınızın için ufak bir miktarda bitki atarak çayınızı daha keyifli ve sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.