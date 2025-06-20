Kenelerin gizli hedefi: O kan grubuna sahip olanlar dikkat!
Yaz aylarında artış gösteren kene vakaları, ciddi sağlık tehditleri yaratmaya devam ediyor. Profesör Dr. Yılmaz, kenelerin de tıpkı sivrisinekler gibi bazı kan gruplarına daha fazla yöneldiğini açıkladı.
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaz aylarında artış gösteren kene vakaları, vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Özellikle kırsal alanlarda ve ormanlık bölgelerde görülme sıklığı artan keneler, kırım kongo kanamalı ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıkları taşıyabiliyor.
Uzmanlar, vatandaşları kenelere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, dikkat çekici bir detay daha ortaya çıktı: Kenelerin ısırma eğilimi, kişinin kan grubuyla bağlantılı olabilir.
PROF. DR. YILMAZ: "KENELER EN ÇOK 0 KAN GRUBUNA YÖNELİYOR"
Ekonomim'e göre, uzun yıllardır kene vakaları üzerine gözlemler yapan Prof. Dr. Yılmaz, klinik deneyimlerine dayalı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Keneler en çok 0 kan grubuna yöneliyor. A kan grubunda da sık görülüyor, ancak B kan grubu daha az ısırılıyor. Bu bilimsel bir veri değil, sadece gözlemimiz.”
Prof. Dr. Yılmaz, kene taşıyan vakaların büyük şehirlerden değil, genellikle çevre illerden geldiğini belirtti. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde yaşayan vatandaşların ormanlık alanlarda kenelerden endişe duyduğunu ancak bu bölgelerdeki kenelerin KKKA virüsü taşımadığını vurguladı:
“Ankara’daki vakaların çoğu Çorum’dan geliyor. İzmir’den Gümüşhane’ye gidip hastalık kapan hastalar var. Ancak İzmir kırsalında veya İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda bu keneler yok.”
Mevsimsel dağılıma da dikkat çeken Yılmaz, kene vakalarının yıl içinde belirli bir döngüye sahip olduğunu ifade etti:
“Keneler kışın toprakta uyur, ilkbaharda uyanır ve aç olur. Vakalar nisan’da başlar, haziran’da pik yapar, temmuzdan itibaren azalır. Bu gidişle ağustos’ta vaka sayımız bir-ikiye düşer.”
KENELERDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlar, yeşil alanlardan dönen bireylerin özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgelerini dikkatle kontrol etmeleri gerektiğini belirtiyor. Keneye çıplak elle dokunulmaması, vücuda tutunduğu yerden uygun malzemelerle (bez, eldiven, poşet) çıkarılması gerektiği vurgulanıyor. Yanlış uygulamaların sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında da bulunuluyor.