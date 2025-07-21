Kilo verdiriyor diye avuç avuç yiyenler dikkat! Bu kuruyemişler diyeti sabote ediyor
Sağlıklı diye tüketilen bazı kuruyemişler, farkında olmadan kilo almanıza neden olabilir. İşte uzmanların uyardığı o tehlikeli atıştırmalıklar…
Sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alan kuruyemişler, özellikle diyet sürecinde ara öğünlerin vazgeçilmezi haline geliyor.
Ancak uzmanlar, her kuruyemişin sanıldığı kadar masum olmadığını ve bazı türlerin kilo vermeye çalışırken aksine kilo alımına neden olabileceğini belirtiyor.
Haber Global’e göre bazı kuruyemişler yalnızca kilo artışına değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına da yol açabiliyor.
İşte uzmanların uyardığı o kuruyemişler…
ŞEKERLİ VE UN KAPLI KURUYEMİŞLER
Yüksek şeker, trans yağ ve katkı maddeleri içeren şekerli veya unla kaplanmış kuruyemişler, zayıflamak isteyenlerin en çok uzak durması gereken grubun başında geliyor. Özellikle çikolata kaplı fındık, unlu fıstık gibi ürünler hem kilo artışını hızlandırıyor hem de kalp sağlığını ciddi risk altına sokuyor.
TUZLU KURUYEMİŞLER
Lezzetli olmaları nedeniyle tercih edilen tuzlu kuruyemişler de uzmanlara göre bir diğer tehlike. Bu ürünler, içerdikleri yüksek tuz oranı nedeniyle tansiyon sorunlarına, böbreklerde yük artışına ve vücutta ödem oluşumuna neden olabiliyor. “1 avuç tuzlu kuruyemiş, 1 paket cips kadar tuz içeriyor olabilir” uyarısı dikkat çekiyor.
KIZARTILMIŞ KURUYEMİŞLER
Sağlıksız yağlarda kızartılan kuruyemişler, E vitamini başta olmak üzere pek çok faydalı besin değerini kaybediyor. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığını tehdit eden bu kuruyemişler, diyet sürecinde kilo kontrolünü de zorlaştırıyor. Kızartılmış fıstık ve kaju gibi ürünler bu gruba dahil ediliyor.
PEKİ DİYETTE HANGİLERİ TERCİH EDİLMELİ?
Uzmanlara göre diyet yapan bireylerin, çiğ ve tuzsuz kuruyemişleri tercih etmesi gerekiyor.
Bu tür kuruyemişler, hem uzun süre tokluk hissi sağlıyor hem de bağışıklık sistemini destekliyor. Özellikle çiğ fındık, badem, ceviz, kaju, brezilya fıstığı ve pekan cevizi sağlıklı seçenekler arasında öne çıkıyor.