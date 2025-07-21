Kilo verdiriyor diye avuç avuç yiyenler dikkat! Bu kuruyemişler diyeti sabote ediyor

KIZARTILMIŞ KURUYEMİŞLER

Sağlıksız yağlarda kızartılan kuruyemişler, E vitamini başta olmak üzere pek çok faydalı besin değerini kaybediyor. Aynı zamanda kalp ve damar sağlığını tehdit eden bu kuruyemişler, diyet sürecinde kilo kontrolünü de zorlaştırıyor. Kızartılmış fıstık ve kaju gibi ürünler bu gruba dahil ediliyor.