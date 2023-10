Kilo Vermenize Yardımcı Olacak O Çay! Bu Çayın Faydaları Sizi Çok Şaşırtacak!

Kekik çayı birçok hastalık üzerinde olumlu sonuçlar vermektedir. Kekik başlı başına oldukça faydalı bir bitkidir. Keskin kokusuyla dikkatleri üzerine çeken kekiğin birçok çeşidi bulunmaktadır. Kekik türleri birbirinden farklılık gösterir. Her kekik türünün kendine has özel kokusu ve tadı vardır. Kekik daha çok et yemeklerinde tercih edilir. Bunun yanında kekik çayı da halk arasında oldukça popülerdir. Türkiye’nin her bölgesinde yetişen kekik, çeşitlilik yönünden bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Hatta Dünya’nın kekik ihtiyacının büyük bir kısmı Türkiye’den karşılanmaktadır.

Kekik türleri; İzmir Kekiği, İstanbul Kekiği, Toka Kekiği, Beyaz Kekik ve Dağ Kekiği olmak üzere 5’e ayrılır. Bu kekikler, mutfakta ve eczane sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Dağ kekiği ise daha çok çay yapımında kullanılır. Dağ kekiği, dağlarda ve kayalık bölgelerde yetişen kekik türüdür. Genellikle çay olarak tüketilen dağ kekiği birçok hastalığa şifa kaynağıdır. Bağışıklık sisteminden sindirim sistemine, soğuk algınlığından boğaz ağrısına, uyku problemlerinden akne tedavisine, kilo kaybından yaşlanmayı geciktirmeye kadar birçok alanda etkisini göstermektedir.

Kekik Çayının Faydaları

Kekik çayı; antiviral, antimikrobiyal ve antioksidan açısından zengin olmasıyla birçok hastalık üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

Soğuk algınlığı, nezle, grip, yüksek ateş ve öksürük gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Bronşları açıcı özelliği vardır. Bronşite karşı etkilidir.

İltihapları söktürücü ve mikropları temizleyici etkisi vardır.

Sindirim sorunlarını düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur ve kabızlığı önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hücreleri yeniler.

Ciltte oluşan aknelerin iyileşmesine katkı sunarak cilt sorunlarının önüne geçer.

Yaşlanmayı geciktirir ve gençleşmeyi sağlar.

Ağız ve diş eti sağlığını korur.

Saç dökülmesini engeller.

Kalp hastalıklarını önler.

Deri hastalıklarına karşı iyi gelir.

Mide sorunları ve mide bulantısına fayda sağlar.

Gaz sancısına birebir fayda sağlayarak bağırsakları rahatlatır.

Uyku problemlerine fayda sağlar ve uykusuzluğu giderir.

Regl ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

Kolesterol ve kan şekeri seviyesini düşürür.

Kekik Çayı Nasıl Hazırlanır?