Kilolarınızdan Kurtulun! Bir Kaşığı Bile Kilo Vermenizi Sağlayacak

Antioksidan içeren keten tohumu aynı zamanda cilt sağlığınıza da iyi gelecektir. Keten tohumları ayrıca kan şekerini dengeleme, iltihaplanmayı azaltma ve kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Kadınlar için de menopoz belirtilerini hafifletecek etkiye de sahiptir.