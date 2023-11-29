Kış Aylarının Öksürüğünden Kurtulun! Çaya da Yemeklerinize Ekleyin ve Öksürükten Kurtulun...
Kış aylarının gelmesiyle beraber salgın hastalıktan baş göstermeye başladı. En yayın kış hastlalığı ise geçmek bilmeyen öksürük... İlaçlar, pastiller, boğaz spreyleri... bütün kimyasa iyileşmek için kullanıyoruz. Peki doğal yollarla öksürükten kurultulmaya ne dersiniz? Öksürüğe veda edin!
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Soğukların kapıya dayanmasıyla beraber öksürmeler başladı. Uzun süren öksürükler için mutlaka doktorunuza başvurun.
ÖKSÜRÜĞE HANGİ BİTKİ ÇAYLARI İYİ GELİR?
İlaçlara başvurmadan önce, evde uygulayacağınız tarifler size iyi gelecek. Papatya, nane, kekik ve zencefil karışımlarından olan çaylar öksürüğe iyi gelir.
Ayrıca bu çaylara veya diğer sıcak içeceklere 1 yemek kaşığı bal eklerseniz daha da şifalanacaksınız.
Yemeklere zerdeçal ekleyebilirsiniz.