Köktürk, “Sigara her yıl dünyada 6 milyon insanın ölümüne sebep oluyor”

Her yıl 9 Şubat tarihinin Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlandığını ifade eden Dr. Sevilen Köktürk açıklamasında şöyle dedi:

“Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 9 Şubat günü, Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Tütün genellikle kanserler, kalp ve solunum yolu hastalıkları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklarla (BOH) ilişkilendirilse de tütün aynı zamanda bulaşıcı hastalıklardan ölümlerde önemli bir faktördür. Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 bini sigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Bugün tüm dünya ülkelerinde sigarayı bırakmada “Sigarayı Bırakma Polikliniği etkinliği kabul görmektedir. Sigarayı bırakma polikliniklerine başvuran kişilerde sigarayı bırakma oranı, kendi kendine sigarayı bırakmaya çalışanlara oranla daha yüksektir. İlimizde de sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız sigara bırakma polikliniklerimize başvurabilir. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir hastalık olduğunu bilmeli ve bir an önce size yardımcı olacak bir “Sigara Bırakma Polikliniğine” başvurabilir ya da Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma Hattını arayabilirsiniz. Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır ve irade ile ilişkisi yoktur. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla siz de sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. Türkiye’nin tütünle mücadele eden ilk 4 ülke arasında yer aldığını, sigarayı bırakmanın mümkün olduğunu ifade eder ve bu süreçte asla karamsarlığa düşülmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. İlimizde Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını ücretsiz arayabilir, Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurarak ücretsiz olarak sunulan hizmetlerden faydalanabilirler. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeniz, öncelikli hedefimizdir. Bu nedenle yeni bir başlangıç için hepinizi Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını aramaya, ilimizde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniklerinden randevu almaya davet ediyoruz.”