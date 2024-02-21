Kolesterolün baş düşmanı... Her yemeğe lezzet ve sağlık katıyor! Doktorlar mutlaka yemeklerinize ekleyin diyor.
Kalp rahatsızlıkları genetik faktörlerin yanı sıra bazı beslenme alışkanlıklarından da etkilenebiliyor. Beslenme şeklimiz sağlığımızı derinden eklediği için zaman zaman beslenmeye yönelik doktor tavsiyeleri gündeme gelebiliyor. Peki kalp rahatsızlıklarını sebep olmayan o besin hangisi?
Kalp damarlarında tıkanıklık yaşanması pek çok insanın korkulu rüyalarından birisi. Kalp rahatsızlıkları genelde genetik faktörler nedeniyle tetiklense de bu sırada beslenme şekilleri de bazı insanların hayatını ve sağlığını etkileyebiliyor.
Yüksek kolestrol gibi rahatsızlıklar kalp rahatsızlıklarını besler. Kolesterol arterlerde birikerek daralmasına ve kanın düzgün bir şekilde akmasını engellemesine neden olur.
Yüksek kolesterol genelde beslenme kaynaklıdır ve doymuş yağlar birinci önemli sebeptir. Uzmanlar doymuş yağ alımını azaltmayı ve aynı zamanda belli başlı besinlerin kullanımının arttırılması gerektiğini savunuyor.
Beslenme terapisti Lucia Stansbie, mümkün olduğunca yemeklerinize zeytinyağı eklenmesi gerektiğini söyledi.
Türk mutfağında da sevilerek tüketilen zeytinyağının çok sayıda faydası bulunuyor. Zeytinyağının tekli doymamış yağları düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolün düşürülmesine yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidanları inflamasyonu ve trombojenik durumu azaltıyor.