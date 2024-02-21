Kolesterolün baş düşmanı... Her yemeğe lezzet ve sağlık katıyor! Doktorlar mutlaka yemeklerinize ekleyin diyor.

Kalp damarlarında tıkanıklık yaşanması pek çok insanın korkulu rüyalarından birisi. Kalp rahatsızlıkları genelde genetik faktörler nedeniyle tetiklense de bu sırada beslenme şekilleri de bazı insanların hayatını ve sağlığını etkileyebiliyor.

Yüksek kolestrol gibi rahatsızlıklar kalp rahatsızlıklarını besler. Kolesterol arterlerde birikerek daralmasına ve kanın düzgün bir şekilde akmasını engellemesine neden olur.