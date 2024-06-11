Kurban keserken doğru bilinen yanlışlar neler? Uzmanından bayram öncesi uyarı geldi
Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ile ilgili püf noktalar merak ediliyor. Peki kurban keserken doğru bilinen yanlışlar neler? Kurban kesiminde ve et kesiminde nelere dikkat edilmeli? Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, hayati noktaları anlattı. İşte ayrıntılar...
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bayrama doğru geri sayım sürerken kurban kesimi ve et kesimi ile ilgili önemli ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Kurban kesimindeki püf noktalar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili uzman isimlerden de çeşitli açıklamalar geliyor.
Son olarak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, Kurban Bayramı öncesi kasapların dikkat etmesi gereken hayati noktaları vurguladı.
Dr. Öğretim Üyesi Şükran Koca, kurban kesiminde kullanılan bıçakların bilenmiş olması nedeniyle küçük travmaların bile büyük kesiklere yol açabileceğini belirtti.